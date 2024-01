Jordi González revienta así en TVE por lo que dijeron del estreno de ‘D Corazón’: «Me ponen…»

Este sábado 20 de enero, TVE ha estrenado ‘D Corazón’, una renovación del mítico ‘Corazón’, que lleva en parrilla desde 1997. En esta nueva versión Anne Igartiburu estará acompañada por Jordi González y unos colaboradores para dar mayor dinamismo al programa. Sin embargo, el estreno no estuvo exento de críticas, muchas de las cuales, no han hecho ninguna gracia al presentador.

Este domingo, el periodista Sergio Recio ha analizado en directo algunos de los comentarios negativos recibidos en redes. «Vamos a comentar lo que dijeron ayer de nosotros en redes sociales. Vamos a empezar por lo malo. Así nos lo quitamos de encima y luego ya vamos mejorando la situación», ha empezado diciendo el periodista.

Recio ha leído una de las críticas más repetidas en X: «Quizás la música estuvo demasiado alta y demasiado tiempo a lo largo del programa. Los usuarios de internet se han quejado bastante. Han dicho que molestaba o que apenas se escuchaba a los tertulianos». Por ello, ha tomado buena nota y ha bajado el volumen de la música de cabecera.

Jordi González explota ante las críticas: «Me ponen de mal humor»

El periodista también ha destacado que hay gente a la que no le gustó nada el programa. Por tal motivo ha hecho un anuncio en nombre de todo el equipo de ‘D Corazón’: «También vamos a trabajar en ello para convencerles y para que se queden con nosotros».

No obstante, el programa también tuvo buenas críticas. Por ejemplo, ha señalado lo mucho que gustó a la audiencia el fichaje de Alba Carrillo, o la buena sintonía que se percibió entre Jordi González y Anne Igartiburu. Sergio Recio también destacó el gran lapsus que tuvo el presentador al asegurar que la boda de Isabel Preysler y Julio Iglesias fue hace 105 años.

«Muchas gracias, tanto a los comentarios positivos como a los negativos. Desde aquí, nosotros prometemos mejorar», ha dejado claro Recio. A diferencia de su compañero, Jordi González no ha hecho autocrítica. Es más, se ha mostrado bastante molesto con las críticas: «Yo no doy gracias a los (comentarios) negativos, porque me ponen de mal humor».

Acto seguido, el comunicador catalán se ha mostrado también enfadado con quienes criticaron que la música estuviese alta: «¡¿Es culpa nuestra que la música esté muy alta?! Pero, ¿de verdad, se creen que nosotros estamos aquí tocando la música?», ha preguntado Jordi González a la audiencia, visiblemente enfadado.