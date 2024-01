Jenni Hermoso le confiesa a Jesús Calleja lo que afrontó tras denunciar a Luis Rubiales

Este lunes, 15 de enero, Cuatro ha estrenado la décima temporada de ‘Planeta Calleja’. y lo ha hecho con Jenni Hermoso como primera invitada. La futbolista se ha abierto en canal con Jesús Calleja sobre lo que supuso para ella y sus compañeras ganar el Mundial de Fútbol Femenino y los hechos que ocurrieron a continuación.

El leonés se desplazó hasta el estadio de La Rosaleda, en Málaga, donde la selección femenina ganó a Suecia 5-3 en la última jornada de la Nations League, para conocer a Jenni Hermoso antes de viajar con ella a Islandia. Lo primero que quiso saber Jesús Calleja es por qué ha aceptado la invitación de su programa.

«Esto es de las cosas de la lista que hay que hacer en la vida, ir a ‘Planeta Calleja’. Porque para mí no es como una entrevista o así, sino que es disfrutar de la vida, del viaje y, sobre todo, de poder expresarme libremente sin ningún miedo a nada·, reconoce la futbolista madrileña. Ya en Islandia, le contó al comunicador cómo se encuentra en la actualidad tras toda la polémica generada por el beso no consentido de Luis Rubiales tras la final del Mundial.

«Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta», ha asegurado la campeona del mundo. Sobre lo que ocurrió durante ese Mundial reconoce que le ha hecho más fuerte, aunque «ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, sino la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo».

Jenni Hermoso, tras denunciar a Rubiales: «Sentí que hacía lo correcto»

Mientras visitaban una de las cascadas más impresionantes de Islandia, la madrileña se ha sincerado sobre lo que supuso para ella ese beso no consentido. «¿Eras consciente de todo lo que te venía si denunciabas?», le preguntó Calleja. Y ella no ha dudado en responder que «Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que quizá me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento».

Además, Jennifer Hermoso ha desvelado al leonés algunas de las situaciones que habrían vivido ella y sus compañeras con su entrenador, Jorge Vilda. Un testimonio que dejó en shock al presentador del espacio de Cuatro: «Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Decía que era el único momento del día que tenía para hablar con nosotras, pero no era así. Tenía todo el día».

«Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa», prosigue la futbolista. Pese a todo esto, ella quiere dejar claro que pretende sacar una lectura positiva de esta situación: ·Todo lo que me ha tocado vivir me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta».

Muy orgullosa de sus orígenes y de su familia

Jesús Calleja también ha preguntado a Jenni hermoso por sus orígenes, de los que ella siempre se ha mostrado muy orgullosa: «Soy madrileña de pura cepa, de Carabanchel. Estoy superorgullosa. Siempre digo que lo que aprendí, todo el fútbol que tengo, lo aprendí en la calle jugando».

De los que también se siente muy orgullosa es de su familia: «Tengo una hermana y un hermano, que son mayores. Yo soy la pequeña, que creo que fui de penalti porque mis hermanos me sacan 14 y 8 años». «Mi padre era funcionario, trabajaba en el ministerio de Hacienda. Y mi madre siempre ha sido ama de casa e iba a limpiar a un lado y a otro», ha explicado.

El conductor de ‘Planeta Calleja’ puso sobre la mesa el debate sobre la brecha salarial que existe entre los futbolistas masculinos y las femeninas. Para ello le ha preguntado a Jenni Hermoso cuánto puede ganar una de las mejores futbolistas del mundo. a lo que ella ha respondido que «una de las jugadoras que más puede cobrar es alrededor de un millón de euros al año».

«Nunca hemos dicho ‘quiero cobrar como Messi’. Queríamos unos mínimos»

«Nunca hemos dicho ‘quiero cobrar como Leo Messi’. Sólo queríamos unos mínimos. Que una jugadora tuviese un salario mínimo anual que le permitiera vivir del fútbol. Hay muchas jugadoras que trabajaban por la mañana y luego entrenaban por la tarde. Creo que somos muy pocas las privilegiadas, porque me incluyo, que podemos vivir del fútbol, pero hay muchas jugadoras que hace un año o dos tenían que compaginar su trabajo con el fútbol y ahora tienen un salario mínimo», ha explicado.

«A mí me daba mucha rabia que siempre se ha dicho que somos caprichosas, que somos egoístas, que nos vemos por encima del hombre. Creo que pedimos lo mínimo para poder rendir y ser futbolistas», deja claro Hermoso.

Respecto a las redes sociales, la futbolista reconoce que, tras el beso de Rubiales, recibió más ataques de ‘haters’: «Quieras o no, cuando abres las redes sociales, te llegan. Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables. Cuánto de vacía tendrá esa gente su vida para llenarla de comentarios tan malos hacia otra persona». «Lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado… Y eso es difícil de gestionar», admite.