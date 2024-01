Iñaki Gabilondo regresa a ‘Noticias Cuatro’ y le da una lección tremenda a Diego Losada

Este lunes 29 de enero es un día histórico para la televisión y para Mediaset en particular. Y es que después de la renovación de ‘Informativos Telecinco’ con un nuevo plató y el debut de Carlos Franganillo, ahora ha llegado el esperadísimo regreso de ‘Noticias Cuatro’ cinco años después de su inmerecida cancelación. Y para este regreso, el informativo ha querido hacer un homenaje a su fundador: Iñaki Gabilondo.

Cabe recordar que Iñaki Gabilondo fue el encargado de inaugurar Cuatro con la primera edición de noche de ‘Noticias Cuatro’ el 7 de noviembre de 2005. Por eso, en el regreso de los informativos, Diego Losada, encargado de conducir la segunda edición junto a Mónica Sanz ha querido charlar un rato con el emblemático periodista.

«Hoy en nuestro esperado regreso no podía faltar él, así inauguraba ‘Noticias Cuatro’ en su día Iñaki Gabilondo», comentaba Mónica Sanz dando paso al vídeo del primer informativo de Cuatro. «Y hoy, unos cuantos años después, va a volver a estar con nosotros. Ha dejado su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Y le hemos pedido que nos deje unas reflexiones», añadía la presentadora.

Era al final del informativo cuando ‘Noticias Cuatro’ emitía la entrevista de Diego Losada a Iñaki Gabilondo coincidiendo con el día en el que el periodista ha dejado su legado en la caja del Instituto Cervantes. «Éramos muy conscientes de que estábamos colocando la primera piedra de una casa en un momento de gran conciencia de cambio», recordaba el periodista sobre lo que supuso inaugurar lo informativos de la por entonces cadena de Sogecable.

«No había llegado el iphone, un porcentaje uy bajo de teléfonos tenían cámara. No existían las pantallas táctiles. Y además era un momento de euforia económica y se vivía una falsa euforia de la prosperidad», recordaba Iñaki Gabilondo.

La lección de Iñaki Gabilondo a Diego Losada en ‘Noticias Cuatro’

Diego Losada le hacía entonces una pregunta sobre algo que le había escuchado decir de que «es un buen momento para hacer periodismo pero un mal momento para los periodistas». «Es un buen momento para hacer periodismo porque está lleno de intensidad la actualidad pero es mal momento para vivir del periodismo porque las empresas entran en pánico financiero porque están en una transformación brutal», explicaba Gabilondo.

Después, Iñaki Gabilondo hacía referencia al «barullo» que se está produciendo en la sociedad que hace difícil poner en común algo. «La democracia es discrepancia y enfrentamiento de posiciones, para eso se inventó. Es una herramienta para gestionar las divergencias y los intereses contrapuestos. Hay territorios que deben estar reservados para el acuerdo y como no hay lugar para el acuerdo común estamos en un manicomio», reflexionaba el periodista.

Al preguntarle por la polarización que se vive también en los medios de comunicación, Iñaki Gabilondo era claro. «El problema es que se nos termina asociando a los partidos políticos. El País, la Cadena SER y el PSOE forman parte de una cadena articulada. La Cadena COPE, El Mundo y el PP también y eso es una hecatombe», sentenciaba.

Antes de despedirle, Diego Losada le hacía referencia a Iñaki Gabilondo como todo el equipo de ‘Noticias Cuatro’ está nervioso por mantener el legado que él inició. «La responsabilidad se tiene con cualquier espectador que va a verte y escucharte y creerte o no. La persona que te está viendo exige lo mejor de tu trabajo. Es una persona que va a tener una opinión por algo que tu has dicho. Esa es la responsabilidad que hay que tener, pero no por un legado, sino con un espectador que tiene derecho a lo mejor de vuestro trabajo y al máximo juego limpio», concluía el periodista.