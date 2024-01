El polémico veto a Marta López y Efrén Reyero y los culpables de esta drástica decisión

Finito y Keroseno, los dos hermanos artistas performáticos famosos por su humor absurdo y tragicómico, han entrado por la puerta grande de ‘Gran Hermano’. El jueves, en la gala de estreno, ganaron la inmunidad, la suite, los privilegios y el derecho a vetar a una de las parejas: Marta López y Efrén Reyero.

Los dos concursantes se han enterado en el debate de este domingo con Ion Aramendi de que son los vetados y de que sus nominaciones no valen nada. Sin embargo, para jugar con ellos, la organización del reality les ha propuesto nominar y que así el cabreo fuera doble cuando descubrieran que sus votos no eran vinculantes.

Marta López le ha dado tres puntos a Luca Onestini e Ivana Icardi por la nula afinidad con el italiano. Por su parte, Efrén Reyero ha endiñado un punto a Marc Florensa y Ana María Aldón por la intensidad del representante.

Pues bien, tras realizar sus nominaciones, Ion Aramendi les ha mostrado el vídeo en el que se recogía cómo Finito y Keroseno determinaban que Marta y Efrén debían ser los vetados porque la poca afinidad y porque ella había entrado en la casa con una visión derrotista pese a ser su cuarta vez.

“A mí me parece super injusto. Lo respeto y contra ellos no tengo nada”, ha reaccionado Marta López rápidamente dejando claro su malestar. “Sabía que esto iba a ser algo malo para mí y esto es como el primer amor, aunque haya estado más veces aquí, quiero vivirlo”, ha defendido la excolaboradora de ‘Sálvame’. “No me quiero perder absolutamente nada porque es más que probable que sea la última vez”, ha agregado.

En cuanto a Efrén Reyero, su reacción ha sido la siguiente: “No me sorprende. No puedo tener ninguna palabra mala y no nos conocíamos. Es una primera impresión que tenían de mí. En los tres días ya ha podido cambiar su opinión sobre mí”. Sin embargo, Ion Aramendi les preguntaba a los hermanos si cambiarían de opinión y vetarían a otra pareja tras tres días de concurso y han asegurado que repetirían lo mismo que habían hecho.