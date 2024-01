El contundente comunicado que emite Bertín Osborne: «Me ha costado la vida misma»

No están siendo semanas fáciles para Bertín Osborne. Desde que el cantante concediera una entrevista en ‘¡Hola!’ coincidiendo con el nacimiento de su sexto hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, las críticas contra él han sido constantes. Y es que en dicha entrevista, dejaba claro que no iba a ejercer de padre con el recién nacido.

Eso llevó a la fisioterapeuta a sentarse en el plató de ‘¡De viernes!’ para cargar contra el padre de su hijo. Ahora, semanas después de esa entrevista, Bertín Osborne ha reaparecido públicamente en sus redes sociales, y lo ha hecho para pedir perdón a todos sus seguidores por sus últimas decisiones laborales. Ya que se ha visto obligado a posponer algunos de sus conciertos.

A través de un vídeo colgado en su perfil de Instagram, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha querido tener unas palabras para los «cientos y cientos de personas» a los que haya podido decepcionar. «A todos los que vais a estar conmigo en Alicante el domingo próximo, este día 4 de febrero. Primero, quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto», comienza diciendo.

Bertín Osborne reconoce haberlo muy mal por el covid

«Pero tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor», ha explicado Bertín Osborne, dejando claro que si ha suspendido sus conciertos ha sido únicamente por motivos de salud.

Y concluye su mensaje dando las gracias a todos aquellos que le han apoyado en estos momentos tan complicados: «Os quiero dar las gracias a todos los que seguís ahí. Os veo el domingo, que está casi lleno. Me gustaría que estuviera a reventar porque para mí significa mucho este momento. No estoy al 100% pero os prometo que lo voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado».

Solo ha habido una buena noticia para Bertín Osborne en estas semanas tan difíciles, y ha sido el nacimiento de su nueva nieta, Violeta. El artista fue de los primeros en acudir al Hospital Ruber Internacional de Madrid donde su hija Claudia dio a luz el pasado 24 de enero. Por lo tanto, Bertín ha sido abuelo apenas un mes después de haber sido padre por sexta vez.