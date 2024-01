Avance ‘Pecado original’, capítulo jueves 1 de febrero: La marcha de Kerim y su plan de fuga

‘Pecado original‘, la serie turca que se emite cada día en las tardes de Antena 3, estrenará un nuevo capítulo este jueves, 1 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana está siendo testigo de toda una conspiración para destruir a Yildiz, con la alianza de Ender y Halit, y el último órdago de Sahika.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Ender y Yildiz acababan reconciliándose. Sin embargo, la joven Yilmaz desconoce que su amiga está maniobrando para ayudar a su socio y exmarido Halit a conseguir la custodia de Halit Can y la está engañando para recabar pruebas de su relación con Karim.

Además, conocimos una petición de matrimonio de conveniencia insólito. Y es que Sahika le ofrecía a Halit unas fotos de Kerim y Yildiz juntos, que tiene en su posesión. Pero a cambio de entregárselas al empresario tenía que cumplir el trato de de casarse con ella, exigencia que él acababa aceptando.

Entérate aquí de todo lo que va a pasar en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 estrena este jueves 1 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2804 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del jueves 1 de febrero

Kerim y Yildiz se despiden en ‘Pecado original’.

Yildiz, manejada por Ender a su antojo, sigue a pies juntillas su consejo de alejarse de Kerim, tras alertarle de que Halit sospecha de ella, y de que Sahika también está detrás en las supuestas habladurías sobre ambos en la empresa. La joven Yilmaz se cita apresuradamente con Kerim, y ambos son vigilados por Caner, ya que Ender había enviado a su hermano para captar fotografías de ambos y así después entregárselas a su exmarido.

Kerim propone a Yildiz que coja a su hijo y huyan los tres juntos, y que empiecen de cero porque no ama a Halit, pero ella le dice que no pueden verse más, que su conversación ha ido demasiado lejos y que si es verdad que la quiere tienen que distanciarse, porque es lo mejor para los dos. Por tanto, los dos enamorados se despiden de manera definitiva.

Yildiz y Kerim se abrazan en ‘Pecado original’.

«Bien, no me dejas otra opción que desearte que seas muy feliz», acaba acatando Kerim, sin poder ocultar su tristeza por su despedida. Yildiz y Kerim se acaban fundiendo en un largo abrazo, y los dos amantes se marchan muy afectados y sin poder contener las lágrimas por no poder estar juntos.

Una vez que la relación con Yildiz ha llegado a su fin, Kerim se siente muy dolido y decide terminar su trabajo robando el dinero del holding y desaparecer. Una determinación que le comparte rápidamente a Mert. «Ha llegado la hora, usaré mi poder de firma para obtener el préstamo. Después nos esfumaremos», le confiesa a su socio, y los dos ladrones organizan todo su plan para desplumar finalmente el holding Argun.

La cena de Kaya, Halit, Yildiz y Sahika en ‘Pecado original’.

Por otro lado, Kaya decide invitar a Halit a una cena en su casa junto a la joven Yilmaz y Sahika. Una cita que molesta a Ender, aunque ella trata de ocultar su reacción delante de su amiga. En un momento dado de la cena Halit y Sahika se marchan a hablar a solas, y son pillados por Kaya. El hermano de Sahika se muestra muy alarmado por lo que se trae entre manos con Halit, y se muestra convencido de que están tramando algo.

El plan de Sahika funciona a la perfección. Así que cuando ya están a solas vuelve a engañar a su hermano, que trata de buscar respuestas, y Sahika le reconoce que Halit sigue interesado en ella, pero que ella le ha rechazado. Tras la nueva mentira de su hermana, Kaya se pone muy nervioso y preocupado por su amiga Yildiz. Al día siguiente, se dispone a visitar a Yildiz, y aunque no le cuenta lo revelado por su hermana, le aconseja que no deje nunca de trabajar ni dependa de Halit, aunque se vaya a casar con él, porque no se puede fiar de nadie.