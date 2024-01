Avance ‘Pecado original’, capítulo miércoles 31 de enero: La conspiración de todos contra Yildiz

‘Pecado original‘, la serie turca que se emite diariamente en las tardes de Antena 3, estrena su nuevo capítulo este miércoles, 31 de enero en su horario habitual. La ficción otomana va a vivir en las próximas entregas la gran venganza de Ender contra todos, jugando una doble cara para destruir a Yildiz, en alianza con su socio y exmarido Halit.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Ender, Halit y Erim cenaban en familia como en los viejos tiempos. En la velada, Ender aprovechaba para inventarse delante de su exmarido que quiere reconciliarse con Yildiz, con la excusa de que no quiere estar mal con nadie. Por su parte, él tampoco le reconoce que pese a seguir con sus planes de boda a ojos de todos, no piensa casarse con Yildiz. Además, el empresario desconoce que todo se trata de una treta para ayudarle en su objetivo contra la que iba a ser su nueva mujer, ya que todo se trata de una treta para ayudarle sin que él lo sepa.

Anticípate y descubre todo lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 lanza el miércoles 21 de enero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2893 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del miércoles 31 de enero

Ender y Yildiz se reconcilian en ‘Pecado original’.

Ender da el primer paso en su plan de venganza, y se disculpa finalmente con Yildiz. Así decide presentarse en la mansión Argun para engañar a la joven Yilmaz, presa de su ignorancia y de que todos están actuando realmente contra ella.

Al reencontrarse, Ender le echa en cara no haber sentido su apoyo ante su divorcio con Kaya, y que mientras ella estaba hundida se veía con Kaya y Sahika todos los días. Finalmente, tras un cruce de reproches, le reconoce que no quiere estar enfadada con ella en esta nueva fase de su vida. «Vamos a perdonarlos la una a la otra, y a continuar con nuestra amistad donde la dejamos», le soltará Ender a su vieja amiga.

Una reconciliación que pone muy contenta a Yildiz, quien ingenua de todo, le abraza efusivamente tras la noticia, aunque en realidad es todo un juego de Ender para acabar con ella y desenmascararla delante de todos. Y es que su hasta ahora inesperable amiga sigue adelante con sus planes para acabar con ella.

Su acercamiento solo tiene un objetivo: tenerla de nuevo de su lado, recuperar su confianza perdida, y mientras tanto sonsacarle la información suficiente sobre Kerim, recabar todas las pruebas de su relación, para luego contárselo a Halit, y así que el empresario pueda conseguir la custodia de Halit Can y destruirla.

Así que no pierde la ocasión, y en su reencuentro ya empieza a interrogarle por sus últimos pasos con Kerim durante su ausencia. Pero le sale mal la jugada, y no logra obtener la información esperada, ya que solo le habla de Halit y sus planes de boda. Yildiz le acaba reconociendo que las cosas con Kerim no habrían salido bien.

En un momento dado, entra Asuman en escena, y se muestra muy alarmada tras ver que Ender quiere reconciliarse con Yildiz. Por ello, advierte a su hija de que todo se trata de un teatro. «¿No recuerdas lo que te hizo? Una disculpa no es suficiente. Destruirá tu hogar. Lo hizo una vez y lo volverá a hacer», le advierte su madre, intentando abrirle los ojos, pero sin éxito.

Halit acepta casarse con Sahika en ‘Pecado original’.

Por su parte, Sahika tras enterarse que ha hecho las paces con Ender, también va a jugar en esta conspiración contra Yildiz, y alertada de lo que está tramando Halit, le ofrece al empresario unas fotos de Kerim y Yildiz juntos, que tiene en su posesión. Pero va a subir alta su apuesta: a cambio le va a reclamar a Halit una única e inflexible condición. «El día en el que ibas a casarte con Yildiz te casarás conmigo», le reta antes de entregarle las pruebas. Él acepta el trato de casarse con ella.

Acto seguido, Ender sigue maniobrando y ahora se dispone a abrir una brecha entre Sahika y Yildiz. Y llama a su amiga para una quedada urgente, donde le alerta de que hay habladurías sobre su relación con Kerim en la empresa. Su consejo es el siguiente: intentar no verse con Kerim en los mismos ambientes, porque piensa que Halit sospecha de ella, y que Sahika también está detrás. Otra mentira más, y Yildiz pica el anzuelo.

Yildiz, atemorizada, decide seguir su consejo y se cita apresuradamente con Kerim. Además, el hermano de Ender, Caner, les seguirá y fotografiará para obtener pruebas. Mientras tanto, ellos son completamente ajenos a todos estos tejemanejes y de que están siendo vigilados en todo momento y fotografiados a escondidas. Kerim propone a Yildiz que coja a su hijo y huyan los tres juntos, y que empiecen de cero porque no ama a Halit, pero ella le dice que no pueden verse más, que está yendo demasiado lejos y le deje hacer su vida tranquila.