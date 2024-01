Álex González se queda atónito con lo que Chenoa pronuncia de él ahora y le advierte así

Aunque han pasado casi veinte años desde que Chenoa y Álex González pusieran fin a su relación, los motivos de la ruptura vuelven a estar en el punto de mira tras unas declaraciones de la cantante en el programa que conduce en Europa FM, ‘Tómatelo menos en serio’.

«Los Goya rompieron mi relación con una persona», desveló la actual presentadora de ‘OT 2023’, haciendo referencia a la gala de premios en la que el actor estaba nominado y ella acudió como acompañante. «Estábamos posando en la alfombra roja y la prensa empezó ‘no, solo ella, solo ella’. Y yo les dije: ‘pero si el nominado es él’. Esas cosas no se gestionan bien, yo lo entiendo. Desde entonces, no me han vuelto a invitar a los Goya», añadió la cantante.

La relación de Chenoa y Álex González comenzó allá por el 2005 y duró un año. Pese a haber pasado tanto tiempo, los periodistas han querido conocer la opinión del actor al respecto. Ha sido durante su presencia en la presentación de ‘Rhudo’, el nuevo restaurante que ha fundado con Paco Roncero, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Miguel Ángel Silvestre.

Álex González, tras las declaraciones de Chenoa: «No hay que mirar al pasado»

El que fuera protagonista de ‘El príncipe’ reconocía no estar al tanto de estas declaraciones: «No, no he oído hablar de eso, pero me extraña». «¿Ella me ha nombrado a mí? Si no me ha nombrado a mí, entonces no seré yo», ha dejado claro el intérprete. De esta forma se mostraba visiblemente sorprendido con estas palabras de Chenoa, con la que siempre ha tenido una muy buena relación pese a la ruptura: «Laura es muy discreta, entonces me extraña que hable de eso diecinueve años después».

Además, Álex González asegura que «no hay que mirar al pasado y más cuando es tan pasado porque han pasado diecinueve años». A pesar de su ruptura, el actor confiesa que se queda «con lo bueno». No obstante, se ha desmarcado todavía más si cabe de la polémica reconociendo que «realmente no me acuerdo de ese día y mira que tengo buena memoria. 19 años después yo he despejado todas las dudas, espero que dentro de 20 años no me sigáis preguntando por lo mismo».