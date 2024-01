Alejandra Rubio compara así al Pequeño Nicolás con Avilés en ‘Así es la vida’ y todos le corrigen

Este miércoles hemos sabido que Netflix estrenará próximamente una docuserie sobre Francisco Nicolás, o lo que es lo mismo sobre el Pequeño Nicolás. Un asunto del que se hacía eco ‘Así es la vida’, donde Alejandra Rubio no se cortaba al comparar a este controvertido personaje con uno de sus compañeros.

«Yo quiero recordar cuando todo el mundo buscaba a un jovencito llamado el Pequeño Nicolás. No es que su historia cautivara a todos, es que todos decíamos cómo es posible que un joven de 14 años se codeara con las personas más poderosas de nuestro país y ¿cómo Pequeño Nicolás hizo y cuenta su historia? Esto es un adelanto y no tiene desperdicio», adelantaba Sandra Barneda.

‘Así es la vida’ ofrecía así un breve repaso de la docuserie del Pequeño Nicolás en Netflix y recalcar la burbuja de mentiras y fantasías que le hizo llegar a lo más alto. Un adelanto que maravillaba a todos en plató. «¡Menuda maravilla», aseveraba Barneda. «Es una fantasía», apostillaba César Muñoz antes de que fuera Alejandra Rubio la que generara controversia con sus palabras.

Y es que la hija de Terelu Campos no se contenía al comparar la historia del Pequeño Nicolás con la que vivió su propio compañero, José Antonio Avilés. «Por favor es que el Pequeño Nicolás es Avilés por mil«, soltaba la colaboradora sin ningún pudor. «No, hombre de verdad«, le replicaban al unísono Sandra Barneda o Suso Álvarez.

«De verdad las comparaciones son odiosas. Me cae muy bien, me parece un tipo inteligentísimo», trataba de justificarse Alejandra Rubio. «Pero el Pequeño Nicolás ha sido condenado, o sea que cuando te pillan inteligente...», le cuestionaba Suso a su compañera. «Un tío que llega a ese nivel siendo tan joven, me parece que tiene un coco privilegiado», apostillaba Alejandra.

Por su lado, Sandra Barneda no dudaba en decir lo que pensaba del Pequeño Nicolás al que pudo entrevistar en ‘Un tiempo nuevo’. «Es un tipo inteligentísimo, un pícaro y con muchos problemas con la justicia», remarcaba la presentadora. «Yo fui la primera en entrevistarle cuando nadie le conocía», recordaba ella.

«Es que yo le he tratado y el chaval cae muy bien porque tiene una vibra guay», insistía Alejandra Rubio mientras Gema Fernández comentaba que él sería inteligente pero los demás son muy tontos por cómo se han dejado engañar por alguien como él. «Sigue teniendo un don para llamar la atención porque con lo jeta que se explica…», añadía Sandra.