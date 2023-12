Uno de los personajes más míticos de ‘La que se avecina’ salta a la pantalla de Antena 3

Los espectadores que estaban viendo Antena 3 este sábado 30 de diciembre, se vieron muy sorprendidos por un vídeo emitido por la cadena de Atresmedia en el que se hace una clarísima referencia a una serie de Telecinco, ‘La que se avecina’.

Para promocionar la película ‘A todo tren’, dirigida por Santiago Segura y que se emitirá próximamente en Antena 3, la cadena eligió un tráiler muy particular. En él aparecen algunos de los rostros conocidos que protagonizan esta comedia. Entre ellos están Cristina Pedroche, Jorge Sanz, Joaquín Reyes, Antonio Resines, Josema Yuste y Eva Isanta.

Lo más curioso de todo es que, para mencionar a esta última actriz, no se utilizó su nombre real, sino el nombre del personaje que interpreta en ‘La que se avecina’, Maite Figueroa. De esta forma, la serie de Telecinco se colaba de forma totalmente inesperada en la cadena de la competencia.

Parece imposible que José Luis Gil regrese a ‘La que se avecina’

El tráiler de ‘A todo tren’ se emitió sobre las 22 de la noche, antes de que comenzara ‘Padre no hay más que uno 2’, otra de las películas dirigidas por Santiago Segura. Los espectadores que en ese momento estaban viendo la película no pasaron por alto este desliz que es, cuanto menos, significativo. Pues no hay que olvidar que ‘La que se avecina’ es la serie que dio continuidad a ‘Aquí no hay quien viva’, cuando esta dejó de emitirse en Antena 3 para dar el salto a Telecinco.

Acaba de finalizar la temporada 14 de ‘La que se avecina’ y ya todos sus seguidores están deseando que de comienzo la 15. Y eso que, recientemente, uno de sus creadores, Alberto Caballero, ha sembrado la duda entre los seguidores de la serie al asegurar que es un milagro que siga adelante, debido al alto coste que supone.

Aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que se estrenará la temporada 15, se prevé que pueda llegar a Amazon Prime Video en noviembre de 2024. Y se espera que vuelva a contar con el reparto que ha formado parte de la serie en los últimos años. Eso sí, el esperado regreso de José Luis Gil parece imposible. Así lo dio a entender su hija Irene con sus últimas declaraciones: «No creo que mi padre pueda volver a la televisión. La vida no va a volver a ser la misma».