Susanna Griso, obligada a censurar a Roberto Brasero por lo ocurrido en ‘Espejo Público’

Susanna Griso ha recibido a Roberto Brasero este viernes en el plató de ‘Espejo Público’ para informar a los espectadores del tiempo que nos espera este fin de semana. Sin embargo, un error en continuidad ha provocado un momento de cierto caos en pleno directo.

Además de ofrecer el parte meteorológico, el presentador de Antena 3 ha acudido al magacín matinal con unas imágenes que se han hecho virales y que han suscitado varias elucubraciones. «Ha aparecido una luz en el cielo. ¿De qué se trata?», ha introducido Griso para dotar de un poco de misterio al asunto.

Sin embargo, Roberto Brasero ha roto los esquemas de ‘Espejo Público‘ y ha reventado el cebo resolviendo el enigma antes de tiempo. «Lluvia de estrellas», ha soltado el comunicador a bocajarro y sin tener en cuenta lo marcado en escaleta. «Calla, pero no cuentes más», le ha cortado ipsofacto Susanna.

«Bueno, venga, desarrolla el titular», ha añadido a continuación, pues ese señuelo ya estaba boicoteado y no tenía sentido enredar más. Finalmente, Brasero ha descifrado que esa luz misteriosa no era más que un avión. «A veces pasa que la estela de un avión se ilumina desde abajo y parece un cometa incluso, pero no es así», ha aclarado, zanjando así cualquier teoría conspiranoica.

«Los mapas sí que te los reservas para la vuelta de publicidad», le ha ordenado Susanna Griso para evitar que Roberto Brasero volviera a pifiarla. No obstante, por pinganillo le han indicado que siguiera con el programa unos segundos más porque la publicidad aún no entraba y, al final, el mapa de las heladas sí que se ha proyectado antes de la pausa.

En ese momento, la presentadora se ha levantado vehementemente y ha aclarado a su público lo que estaba pasando: «Yo tengo un cartel que pone que desde las 13:11 horas tengo publicidad y me estoy yendo desde hace un minuto y son las 13:12. Entonces, por qué me engañáis», ha cuestionado a su equipo.