Sofía Cristo amenaza con marcharse de ‘Espejo Público’ ante lo vivido: «No debería seguir»

Sofía Cristo se ha sentado este lunes en ‘Espejo Público‘ y el programa le ha enfrentado a un recopilatorio de todo lo que se ha comentado en televisión en los últimos días a raíz de las demoledoras declaraciones de su hermano Ángel Cristo; que este viernes continuó su relato en Telecinco hablando detalladamente de cómo se gestó el chantaje al rey emérito.

En un primer momento, Sofía se ha mostrado proclive a profundizar acerca del estado de Bárbara Rey: «Está mal, está muy mal. Fuimos a acercar con Chelo García-Cortés, intentamos pasar una noche amable, pero está mal. Aunque digo una cosa, la fortaleza la voy a sacar yo y voy a estar su lado. Mi casa es su casa, yo le he dicho que se quede en mi casa. No la voy a soltar de la mano (…) A mi madre, aunque tenga un espíritu joven, psicológicamente y físicamente la están destrozando«.

Sin embargo, en cuanto se ha dado cuenta de que la sección de ‘Más espejo’ se iba a monopolizar con el tema relativo a su hermano y a su madre, Sofía Cristo ha dicho basta: «A mí me gusta mucho trabajar aquí, Susanna. Me fascina porque yo volvía a la tele pensando: ‘voy a hacer una televisión diferente’. Entonces, qué pasa. Yo entiendo que hay que cubrir las noticias, pero yo no estoy viendo la tele. Yo he decidido no enterarme de nada y dejar que salgan los testimonios que quieran salir».

«Yo tengo la conciencia muy tranquila, si yo hablo con dos o tres personas que trabajan en Telecinco, porque son mis amigos, yo puedo hablar con quien me dé la gana. Yo no estoy filtrando nada ni he mandado documentos como atestados a nadie. No voy a tapar más nada, que salga lo que tenga que salir y que cada uno se arregle su vida», ha añadido respecto a las voces que señalan que Sofía Cristo y Bárbara están filtrando información a periodistas para dañar la imagen de Ángel y desacreditar su brutal testimonio.

«Pero sí quiero decir que hacer ahora mismo este tipo de televisión no me beneficia a nivel emocional. Esto me ha hecho replantearme si tengo yo la legitimidad para ser una persona que juzgue a la gente por lo que hace con su vida. Aquí lo hacemos mejor que en otros sitios porque no somos agresivos y no mentimos, no somos violentos, hablamos de la vida de una forma blanca y transparente y por eso me gusta este programa», ha proseguido Sofía Cristo.

«Pero ahora mismo yo pienso que, a lo mejor, yo no soy quién para hablar de la vida de nadie ni de hablar de corazón. Creo que no debería seguir en esta parte del programa comentando corazón porque no me sienta bien. A lo mejor prefiero estar en la sección de actualidad, en un estudio de producción para hacer música o en mi puñetera casa con mi perra», ha zanjado muy dolida.