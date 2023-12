Sale a la luz el estado actual de José Luis Gil (‘La que se avecina’) tras cumplir 66 años

Hace dos años que la vida de José Luis Gil dio un giro de 180 grados. El 14 de noviembre de 2021 el actor de ‘La que se avecina’ sufría un ictus del que todavía se está recuperando. Una recuperación que está siendo larga y lenta, motivo por el cual ha decidido mantenerse alejado de la vida mediática.

Este sábado 9 de diciembre, José Luis Gil ha cumplido 66 años. Y lo ha celebrado rodeado de su familia, su mujer, la también actriz Carolina Montijano, y sus tres hijos, Daniel, Irene y Marta. Ellos han sido su mayor apoyo en estos dos últimos años tan duros. Precisamente ha sido su hija Irene la que ha ido actualizando cada cierto tiempo el estado de salud del querido intérprete.

«Mi padre está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa. Mi madre, mis hermanos y, por supuesto, mi padre, agradecemos infinitamente las muestras de cariño», fueron las primeras palabras de la joven para comunicar el estado de salud del actor.

José Luis Gil sufrió a los 63 años un ictus isquémico en el hemisferio izquierdo de su cerebro y permaneció más de 22 días ingresado en un hospital madrileño. Desde que recibió el alta el 26 de noviembre de 2021, dejó a un lado su trabajo para recuperarse desde casa. Desde entonces, las informaciones sobre su estado nos han llegado a través de sus numerosos compañeros y amigos de profesión.

La última en dar detalles sobre la salud del actor fue su compañera de ‘La que se avecina’ Macarena Gómez: «Te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Es curioso porque él y yo, en los primeros años de ‘La que se avecina’, nunca hablábamos. No tenía secuencias con él y apenas lo veía. Y el último año hubo algo que nos hizo conectar. Sé lo que fue, pero no lo voy a contar. Empezamos a tener conversaciones muy interesantes», comentó la actriz en una entrevista para ‘El Debate’.

Cuando estaban a punto de cumplirse dos años desde que sufrió el ictus, su hija Irene, nuevamente actuó de portavoz de la familia para actualizar su estado de salud. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», escribió la hija de José Luis Gil en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparecía abrazada a su padre.