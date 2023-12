Qué fue de Tim Allen, el mítico actor de ‘¡Vaya Santa Claus!’ que acabó en la cárcel

Si hay algo que guste en la industria del entretenimiento en Estados Unidos es una buena historia de redención. Personajes públicos que tuvieron sus problemas con la justicia o con las drogas, pero que acaban eligiendo el buen camino y siendo valores buenos para la sociedad. Curiosamente, estas historias de redención siempre suelen estar protagonizadas por hombres cishetero normativos y blancos. Cero sorpresas ahí. Y, uno de esos personajes que sigue viviendo de esa redención, y que además puede ejemplificar mejor lo que es ser hombre blanco en Estados Unidos, es Timothy Alan Dick, más conocido como Tim Allen.

Quizá su estrella no brille tanto fuera de su país natal. Y esa es una decisión plenamente consciente. Sabe que su público está allí, con los que conecta y los que secundan sus salidas de tono. Así que, ¿para qué va a esforzarse en convertirse en una estrella internacional? El más mítico Papá Noel del cine es uno de esos comediantes que se queja de que no se puede hacer ya humor con nada, pero sigue haciendo humor con lo que le da gana. En España tenemos unos cuantos similares. Pero un camino al estrellato nunca es fácil, desde luego. Porque todo empezó con su ingreso en prisión a finales de los años 70.

El chapuzas navideño

Tim Allen tardó en descubrir su verdadera vocación. Y fue curiosamente tras su detención por transportar más de 600 gramos de cocaína. Fue en el Detroit Comedy Castle donde descubrió su afición por la comedia, y gracias a ello se mudó a Los Ángeles, pasando gran parte de la década de los 80 siendo uno de los comediantes más solicitados de la ciudad. Y eso que tuvo que pasar dos años y cuatro meses en prisión (y tras dar nombres de otros traficantes de drogas de la zona). Pero cumplió su deber con la sociedad, como les gusta decir en Estados Unidos.

Fotografía policial de Tim Allen en sus años.

Sus monólogos cómicos eran tan famosos que su salto al estrellato, con la serie ‘Un chapuzas en casa’, fue gracias a ellos. Sus diferentes situaciones se vieron reflejadas en la serie, que se basaba claramente en todo el trabajo previo del actor. La serie (disponible en Disney Plus) fue un éxito absoluto, con 8 temporadas, un Globo de Oro al Mejor Actor para Tim Allen, y unas audiencias increíbles. No solo eso, sino que el actor se convirtió en una superestrella, siendo uno de los actores mejor pagados de la historia de la televisión.

Gracias a ella, además empezó a dar su salto al cine, con ‘¡Vaya Santa Claus!’, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de 1994 en Estados Unidos. En ella daba vida a Scott Calvin, un padre divorciado que, tras un pequeño accidente, tiene que acabar siendo el nuevo Santa Claus. Una premisa absurda y divertida que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un clásico navideño… y que convirtió a Tim Allen en una superestrella. Porque tras ella, llegó su otro papel más recordado: la voz de Buzz Lightyear, en la saga de ‘Toy Story’.

Republicano hasta la médula

Pero Tim Allen, por mucho que se haya convertido con los años en una estrella infantil, no es ajeno a las polémicas. Sobre todo por sus posiciones políticas (considera que Obama es «un comunista» y apoyó públicamente a Donald Trump en su investidura), republicanas y muy cercanas a todos esos americanos que se quejan de la falta de libertad. Curiosamente, todos se quejan en televisiones nacionales.

Tim Allen enseñando el martillo… / Disney

«Sí, fui a la investidura», explicó Allen tras ser cuestionado por su posicionamiento a favor de Trump. «Aquí debemos ser muy cuidadosos. Te pegan si no crees en lo que cree todo el mundo. Esto es como la Alemania de los años treinta. No sé qué ha pasado, pero de pronto te das cuenta de que no eres parte de ese grupo. La gente llega y dice ‘sabes que lo que nosotros pensamos es lo correcto, ¿no?’, y yo respondí: ‘Bueno, puede ser que yo no lo crea'».

Aunque en los últimos años, criticó a los seguidores de Trump, sobre todo a raíz del asalto al Capitolio. «Horrible, indecente y vergonzoso». Pero estaba convencido de que habían tenido ayuda desde dentro. «Si estás en el otro lado político, ahora estás en el armario por lo vergonzosamente que fue tratado el asunto».

El último de la lista de escándalos sexuales

La polémica no solo le ha seguido por su posicionamiento político, sino porque tampoco ha sido capaz de librarse de escándalos sexuales. Pamela Anderson, que debutara en el mundo de la interpretación en ‘Un chapuzas en casa’, acusó al actor recientemente de haberle enseñado el pene en su camerino. Según la actriz, Tim Allen se desnudó delante de ella para estar igualados, ya que él la había visto desnuda.

‘Uno para todas’, la última serie de Tim Allen. / Disney

Obviamente, el actor negó las acusaciones a través de sus abogados. Pero él pasa a engrosar una larga lista de actores acostumbrados a hacer lo que quisieran, porque para gente como Allen, nunca había consecuencias.

Actualmente, el actor ha sido protagonista de otra serie de éxito, ‘Uno para todas’ (Disney Plus), que tuvo que ser cancelada precisamente por sus declaraciones políticas. Y además protagoniza la serie ‘¡Vaya familia Claus!‘, en Disney Plus, que es secuela directa a su trilogía de películas interpretando a Santa Claus. Pese a que no está teniendo el éxito que sus anteriores entregas, la serie estrena estas Navidades su segunda temporada en la plataforma.

Así que Tim Allen, aunque no haya conseguido (tampoco lo ha intentado) ser una estrella de renombre en el resto del mundo, sigue siendo una eminencia en Estados Unidos. Quizá sea uno de los últimos remanentes de ese tipo de hombre que se permitía decir de todo, y aun así, seguía siendo querido por el público. Un producto de su época, y que poco a poco va desapareciendo del star system hollywoodiense.