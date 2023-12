‘Polònia’ se atreve con esta punzante parodia de Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ que trae cola

Hace unos días Pablo Motos denunciaba que «ya no se puede hacer humor» en ‘El Hormiguero’. Esta semana, tras las acusaciones de que el presentador amenazaba a los humoristas para que no hagan chistes sobre él, las tornas han cambiado. Tanto, que incluso un programa satírico de TV3 se ha atrevido a reírse del presentador con una parodia del programa.

Las controvertidas declaraciones de Alfonso Guerra con el beneplácito de Pablo Motos han dado mucho de sí. Y la forma en la que el presentador le dio la razón, también. Guerra insistió en que los humoristas lo tienen cada vez más difícil para hacer chistes, porque no se pueden hacer «de homosexuales ni de enanos«, algo que Motos confirmó. Esta denuncia de la supuesta falta de libertad de expresión ha llegado hasta ‘Pòlonia’ en TV3, que no ha dudado en sacar todo su arsenal para ridiculizar al presentador de ‘El Hormiguero’.

La parodia de Pablo Motos en TV3

‘Pólonia’ hizo su particular versión del programa de Antena 3 en el que Pablo Motos se quejaba de que no se pueden hacer chistes «de homosexuales, de gangonsos». Junto a él, se ve a un par de hormigas complacientes que dan la razón al presentador en todo momento y ríen sus gracias. En un momento puntual, el falso Motos se da cuenta de que sus hormigas son rosas, y no moradas, algo que hace que salga del plató enfadado.

Parodia de TV3 de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Los de TV3 tampoco perdieron el tiempo para hacer un guiño a la presión del presentador a otros cómicos, para que no se rían de él. Justo después de salir del plató para hablar con su equipo, se queja de que le han llamado «enano’. «¡Eso si que no eh!» exclamó el doble de Pablo Motos. Entonces, advirtió de que hay «minorías que se deben respetar, concretamente el colectivo de presentadores pelirrojos de estatura reducida, con abdominales de dios griego«.

«¡Exijo una rectificación!», insistió la parodia de Pablo Motos, que retrató al presentador de Antena 3 como un furioso tirano. «¿Y si no que harás? Llamarme para callarme como haces con otros humoristas?», le preguntó una integrante de su equipo. Esto es una referencia directa a lo que Facu Díaz denunció hace unos días con respecto a la influencia de Motos. «Es totalmente falso, yo nunca llamo. Lo hacen las hormigas», respondió el conductor del programa en esta singular parodia.

En un momento de la parodia, Feijóo hizo una aparición estelar para defender al presentador, que recibió otra invitación de Motos. «Para compensar nuestra fama de ser de derechas con tu perfil de centro moderado», le aseguró el falso presentador al líder de los populares. Finalmente, él y sus hormigas echan a correr y corean «¡El humor, es algo muy serio!».

El vídeo compartido por la cuenta oficial de ‘Polònia’ en la red social ‘X’ ya ha sido visto casi 200.000 veces y alcanza más de 3.000 ‘me gusta’, con reacciones como estas: «Tenéis que contarnos lo que os dicen cuando os llamen»; «Este chico es impresionante imitando. Y genial todo el gag» o «Muy bueno, pura realidad».