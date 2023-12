‘OT 2023’: Todas las actuaciones de su Gala de Navidad con sorpresón de Chenoa

Y por fin llegó la Navidad. Este lunes 25 de diciembre somos muchos los que comeremos en familia. También los concursantes de ‘OT 2023’ que este domingo pudieron marcharse de la academia para celebrar la Nochebuena y la Navidad con sus familias y regresarán el martes 26 de diciembre.

Pero antes, los concursantes de ‘OT 2023’ celebraron su propia gala de Navidad que Amazon Prime Video lanzó a las 0:00 horas para que los fans puedan disfrutarla en el momento que quieran. Es una gala muy especial en la que se han vuelto a juntar los 16 concursantes de esta edición, incluidos los tres primeros expulsados (Suzette, Omar y Denna).

«Buenas noches y feliz Navidad a todos. Me encanta la Navidad y lo que más me gusta es hacer regalos. Vamos a ir con el primer regalazo de la noche. Juntos, de nuevo, los 16 concursantes de ‘Operación Triunfo 2023‘. Vamos allá», empieza diciendo Chenoa al arrancar la gala dando paso a una de la actuaciones grupales de la noche «Navidad, navidad», el célebre «Jingle Bells» en versión de Luis Miguel.

Una actuación especial pues además de cantar junto a la prestigiosa orquesta sinfónica Franz Schubert Filharmonia, justo al final se sumaron también algunos de los profesores de esta edición como Manu Guix, Mamen Márquez, Vicky Gómez, Abril Zamora, Vic Mirallas y Pablo Lluch.

Tras la primera actuación de la noche, Chenoa no se cortó nada al lanzar una pullita al jurado de ‘OT 2023’. «Hoy es un día muy especial y viviremos una gala muy especial. Y es noche de amor, de emoción y, sobre todo, noche de paz. ¿Por qué? Pues porque no hay valoraciones, no hay nominaciones, no está el jurado. Noche de paz. Un besito al jurado por cierto», soltaba la presentadora.

Después, durante la noche, y tras las actuaciones de cada pareja de concursantes, todos recogieron sus regalos del árbol de navidad. Unos regalos que formaban parte del Amigo Invisible en el que habían participado todos. Tras abrir cada regalo, los concursantes debían tratar de adivinar quién era su amigo invisible.

Y en uno de esos momentos se produjo un gran susto pues Chiara se dio con el micrófono en el labio cuando Bea descubrió que ella era su amiga invisible. Al tratar de hablar, la menorquina con origen inglés se golpeaba en el labio haciéndose incluso sangre. Un incidente que obligó a Chenoa a paralizar la gala para preocuparse por su estado.

Las actuaciones de la Gala de Navidad de ‘OT 2023’

Denna y Violeta – «Santa’s coming for us», de Sia

Juanjo y Álvaro Mayo – «It’s the most wonderful time of the year», de Andy Williams

Alex y Lucas: «Bendita tu luz», de Maná y Juan Luis Guerra

Salma y Naiara – «Farolito» (Little Star) de Gloria Stefan

Bea y Ruslana: «Te regalo», de Carla Morrison

Chiara y Suzette – «Rockin around the Christmas tree», de Brenda Lee

Cris y Martin – «Last christmas» de Wham!

Paul y Omar – «High», de Lighthouse family

Chenoa y el colofón al ritmo de John Lennon

Y como colofón a la gala de Navidad de ‘OT 2023’, los 16 concursantes volvieron a subirse al escenario para interpretar otro de los clásicos de estas fechas como el «Happy Xmas (War is over)», de John Lennon en el que se sumaron también la orquesta sinfónica Franz Schubert Filharmonia, el profesor de canto coral de la Academia, Gerard Ibáñez, y el Barcelona Gay Men’s Chorus.

Pero además justo al final de la actuación se sumaron tres artistas muy especiales, los presentadores de ‘OT 2023’ en Amazon Prime Video: Xuso Jones (‘OT al día’), Masi Rodríguez (‘OT. La posgala’) y la propia Chenoa.