Naomi se planta ante la organización de ‘GH VIP’ por un giro de guion y tienen que actuar

Noche frenética la que se ha vivido con la última entrega emitida de ‘GH VIP‘. Los espectadores han sido partícipes de la nueva dinámica que la organización ha puesto en marcha en la que cada finalista debía escoger a una jefa o jefe de campaña. Lo que parecía fácil no lo ha sido, sino que los habitantes de Guadalix han terminando desquiciando al propio Ion Aramendi.

Todo ha comenzado cuando Albert Infante ha escogido a Pilar Llori como defensora. Aunque en un primer momento, ésta había aceptado, la joven ha propuesto ser la jefa de campaña de Naomi. Una decisión que ha dejado a Albert Infante prácticamente hundido y al borde del colapso. Finalmente, tras una crisis en la que ha tenido que intermediar Ion Aramendi, el concursante ha escogido a Susana Bianca. Por su parte, Pilar Llori se quedaba con Naomi.

Cuando todo parecía solucionado, Naomi ha puesto contra las cuerdas al programa. En esta ocasión, la joven ha descartado a Pilar Llori como jefa de campaña: «Básicamente es que primero cuando ha pasado esto de Albert y Pilar me he quedado en shock, pero ahora pensándolo bien no sé qué feo ha podido ver Pilar de Albert como para hacerle este feo en una final. Creo que la gente cuando sale a la calle se olvida de que aquí tiene los sentimientos a flor de piel».

Lejos de quedarse callada, ha proseguido diciendo: «Creo que una amiga puede esperarse a salir del concurso, aunque le apetezca mucho defenderme y sé que lo haría de maravilla. Podías haber esperado al final del concurso y decirle «oye, mira Albert, estaba molesta contigo por esto, por esto y por esto… Me apetecía defender a Naomi y aún así lo hice porque somos amigos». No me parece el disgusto que se ha llevado no me parece propio de una amiga».

Por si fuese poco, la concursante se ha descolgado de la propuesta de Ion Aramendi asegurando no querer campaña para erigirse como ganadora. «Yo ahora mismo no quiero que me defienda nadie, no quiero campaña y no quiero nada, sinceramente», ha asegurado. «Al final aquí nosotros estamos pasándolo muy mal. El disgusto que se ha llevado no me parece y no. Ya Pilar nos explicará fuera por qué, pero ella tiene que saber que esto que ha hecho… Ya estaba todo cuadrado y no me parece el disgusto que se ha llevado».

«A ver que yo me aclare, ¿quieres decir Naomi que oficialmente decides que pilar no sea tu defensora?», ha interrumpido Ion Aramendi. Ante ello, Naomi le ha espetado: «Ni nadie. No quiero a nadie, que sea lo que Dios quiera. ¿Puedo no tener campaña?». «A ver. Naomi, no puedes no tener un jefe de campaña. Eso es así, tienes que decidir», ha vuelto a incidir Ion al tiempo que le ha ofrecido la defensa de Sol, Luca o Marta Castro.

Ante la incesante negativa de la joven, Ion Aramendi ha tenido que decirle: «Naomi, yo te entiendo, pero tienes que elegir a uno. Esto no es un intercambio de cromos. No es como cuando estamos en el patio… Cuidado, es una decisión muy importante de cara no solo a hoy, sino de cara a los días hasta la final. Es vital». Finalmente, tras el caos del directo y la decisión de la joven, la organización ha movido ficha y ha decidido que sea la audiencia la que escoja la jefa o jefe de campaña. Será el lunes en la emisión del ‘Última hora’ cuando Lara Álvarez dé a conocer la decisión de la audiencia.