Ion Aramendi habla claro sobre el fracaso de ‘Factor X’ y lo que piensa de ‘Ni que fuéramos’

El 19 de diciembre de 2022 llegaba a Telecinco el concurso ‘Reacción en cadena’. Una adaptación del programa estadounidense del mismo nombre y que llegaba con la difícil misión de recuperar parte de la audiencia que se mudó a Antena 3 con ‘Pasapalabra’, tras el final abrupto del concurso en Mediaset. Ahora, casi dos años después, en la cadena de Fuencarral están de enhorabuena, una vez el concurso que presenta Ion Aramendi ha conseguido experimentar una imparable subida de audiencia desde su estreno, batiendo su récord histórico de audiencia el pasado 1 de mayo, con más de 1.3 millones de espectadores.

Y si hay un elemento que ha provocado ese crecimiento de espectadores es sin duda el grupo que forman los conocidos como Mozos de Arousa, que conforman Bruno Vila, Borja Mina y Raúl Santamaría. Estos tres gallegos llevan acumulado más de 1,8 millones de euros en los más de 270 programas que han permanecido en el programa, a pesar de que aún no han recibido el dinero del premio, que será cuando pierdan, como nos desvelaban en una entrevista exclusiva en El Televisero.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con Ion Aramendi, que tras su regreso a Mediaset, no solo ha triunfado con este concurso, sino también presentando los debates de ‘GH VIP’, ‘Supervivientes’ y próximamente ‘Gran Hermano’. Por otro lado, durante las últimas semanas, el vasco se ha puesto al frente del fallido ‘Factor X’. A pesar del buen hacer del presentador, el talent show se ha convertido en el gran fracaso de la cadena de toda la temporada. En la última gala en directo, tan solo consiguió reunir a 349.000 espectadores y un bajísimo 5% de share. ¿Qué opina de estos datos Ion Aramendi?

Ion Aramendi, ‘Reacción en cadena’: Los Mozos de Arousa lo están petando. ¿Tú cómo estás viviendo este éxito?

ION – Pues de una manera súper agradecida a todo el mundo que nos ve, agradecido a todas esas personas que se están asomando día a día y que cada vez somos más y súper encantado, privilegiado, porque es verdad que ha sido una apuesta de la cadena, que han tenido la paciencia suficiente como para que el programa se asiente, porque es verdad que es un formato que lo hacemos con muchísimo cariño.

Hay un trabajo detrás de un equipazo que lo hace desde el principio con una intención que es llegar cada día a más gente y conseguirlo, pues imagínate. Para los que nos dedicamos a la tele es un privilegio que pueda seguir trabajando y que cada vez vaya poco a poco creciendo en una franja que es tremendamente complicada.

¿Qué pasaría con ‘Reacción en cadena’ si los Mozos se llevan el bote?

Bueno, es verdad que los Mozos de Arousa lo que están consiguiendo es algo inigualable, porque ellos ganan día a día todo lo que están haciendo, ya llevan 800.000 euros ganados. Eso es una pasada. Quiero decir, que para mí lo que han conseguido ellos es, primero, que la gente fidelice mucho con el juego, que entiendan el formato, que entiendan los juegos, que aprendamos a jugar.

Hemos ido aprendiendo a jugar con los equipos que han estado más tiempo, pero es verdad que con los Mozos, después de un año, son ellos los que te enseñan cómo funciona, cómo es la última cadena, la última palabra, cómo hay que dar esas vueltas, y en complicidad ganadora, sobre todo, cuál es la manera de formular de manera directa, eficaz, eficiente, rápida y que son prácticamente, en ese sentido, infalibles.

Pero creo que llegará el día, como ha pasado en Italia, que lleva muchísimos años este formato, donde hay cada vez equipos que son un punto más profesionales todavía, aprenden a jugar de una manera brillante y, al final, por eso se van saliendo unos y entrando otros. Esto es ley de vida, yo creo que nada es para siempre.

Creo que la gente, además, también se prepara un poco en casa, pensando si algún día están ahí, ya se van preparando.

ION – Sí, sí, sí. Lo mejor para mí, de verdad, que lo digo siempre, es la capacidad que tiene este programa para juntar a la familia alrededor de él. Ya no solo lo digo por gente anónima que me pueda decir en la calle, en el supermercado, me miran los niños, me dicen «El programa lo vemos en familia», me mandan mis amigos cuando están con sus hijos, me mandó Anne Igartiburu, a la que quiero un montón «Aquí estamos viéndote». Es un momento en el que toda la familia se puede reunir alrededor de la tele o preparando la cena o lo que sea, y a mí eso es lo que más orgullo me llena, que lo puedas ver en familia.

Te estamos viendo también en ‘Factor X’. No sé cómo estás viviendo tú la acogida que está teniendo este programa, porque a lo mejor no es lo que se esperaba.

ION – Pues como todo pasa en la televisión, siempre quieres que las cosas vayan mucho mejor de lo que pueden ir o mejor de lo que van. Pero en lo que a mí respecta con las audiencias, yo solo puedo estar satisfecho del trabajo que hemos hecho. Yo creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, el casting es increíble, el jurado es maravilloso. Hemos conectado, somos una pequeña familia desde que empezamos a hacerlo. Y yo me quedo con esas cosas, porque eso es lo bueno que tiene la tele, juntarnos y hacer cosas maravillosas juntas.

Yo creo que ‘Factor X’ es un programa maravilloso. Quizás ahora con los directos, a lo mejor, tenemos esperanzas de ir gustando a cada vez más gente, pero desde luego para mí va a ser un recuerdo que voy a guardar siempre con muchísimo cariño, porque yo he hecho lo mejor que he podido, que a la gente le guste más o menos, ya depende de ellos.

Oye, no sé si has visto a tus antiguos compañeros de ‘Sálvame’ en ‘Ni que fuéramos shhh’. ¿Cómo les has visto?

ION – Yo ya sabéis que les tengo un cariño de la leche, porque yo he formado parte de la familia de ‘Sálvame’ durante siete años. Para mí ha sido mi escuela, mi inicio, mi colegio y yo les tengo un cariño de la leche a todos. Concretamente, además, a Kiko Matamoros, a Lydia… Yo les quiero un montón. Yo les deseo siempre que les vaya de cine.

Poder verlo, no he podido por trabajo, pero sí que veo los vídeos y veo cositas. Lo están petando porque es un universo maravilloso el que se creó y es un universo maravilloso en el que ahora están expandidos en otros canales y otra manera de hacerlo, pero siempre con ese poder de comunicación que han tenido siempre. No dejan de ser ellos mismos, yo les deseo la mayor de las suertes, por supuesto, y les mando un beso a todos.

Vuelve ‘Gran Hermano’, ¿te gustaría estar ahí al frente presentándolo?

ION – Claro, a mí es un formato que me flipa. Para mí es uno de mis formatos predilectos. Es de mis favoritos, siempre lo ha sido. Desde el primero que lo vi, lo seguí fielmente. Para mí es un formato que seguido muchísimas ediciones, he tenido la suerte de comentarlos, he tenido la suerte de presentar los domingos y los martes y volver a formar parte de esa familia de ‘Gran Hermano’ me encantaría, pero ya sabes que estas cosas las deciden señores, mucho más inteligentes que yo.

¿Te animarías a participar en ‘Reacción en cadena’? Te veríamos ahí, haciendo un pequeño cameo.

ION – Pues a mí me encantaría. Me encantaría participar, pero un poco así, a modo de que no fuera una cosa real, porque yo no competiría. Soy muy malo, pero sí con mi mujer. Es que mi mujer es infalible. Mi mujer y yo, mi mujer en mi equipo, yo te digo que la ganamos a los Mozos de cabeza.

Creo que es muy importante la complicidad.

ION – Exacto. Mi mujer y yo la tenemos. No hace falta que hablemos. Yo la miro y ya, ella es buenísima asociando y yo no soy muy bueno asociando. Yo reconozco que hay cosas que sí me salen y, más o menos, yo entiendo dónde está la dificultad y yo también tengo cierta cultura sobre dichos populares o cosas más antiguas, que a veces los Mozos por jóvenes no saben. Este es mi punto fuerte. No, no lo sé. No soy muy bueno en los concursos, la verdad.

Bueno, pues nada, te veremos como presentador, que es lo importante y mucha suerte.

ION – Muchísimas gracias, El Televisero. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo, que sois maravillosos. Siempre me tratáis súper, de cine. Gracias.