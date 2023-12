Naomi Asensi hace público en qué se va a gastar el premio ganado en ‘GH VIP 8’

El pasado jueves 21 de diciembre Telecinco emitió la gran final de la octava edición de ‘GH VIP‘ en la que Naomi Asensi se alzó como ganadora. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, que entró un mes más tarde que el resto de sus compañeros, consiguió hacerse con el favor de la audiencia y llevarse el maletín con los 70.600 euros del premio.

Aún con las emociones a flor de piel, Naomi Asensi ha revelado ante las cámaras de Telecinco en qué se gastará ese dinero: «Primero le debo un viaje a mis amigas del concurso, que les prometí si ganaba un viaje con todo pagado». Además, quiere emprender y abrir un nuevo negocio. Ese es uno de sus sueños: «Voy a emprender, voy a abrir una pequeña empresa, que os contaré más adelante». No obstante cabe recordar que los concursantes de ‘GH VIP 8’ también se embolsan un sueldo semanal.

La valenciana reconoció estar «en shock, no me lo creo. Hasta mañana creo que no lo voy a asimilar. Pensaba que ganaba Carmen, luego Laura, luego Albert. Y se fueron. Y me quedé yo y no entendí nada». Sobre las razones por las que cree que la audiencia le ha votado como ganadora, ha dicho lo siguiente: «Puede tener que ver con mi lema para la final, que era ‘si tienes alma de justiciera, vótame a mí la primera’. Creo que ha sido justa y parece que lo cree mucha gente».

El ‘zasca’ de Naomi Asensi a Laura Bozzo

Naomi Asensi también ha querido agradecer a todos los que la han votado para alzarse con la victoria: «Quería deciros que muchísimas gracias. Perdón por pensar que no había nadie entendiéndome, sois un montón, muchas gracias. Necesitaba este impulso y lo voy a agradecer toda la vida».

Por otro lado, Naomi tampoco ha perdido la ocasión para lanzar un demoledor zasca a Laura Bozzo tras su entrevista en ‘¡De viernes!’ este 22 de diciembre. La presentadora peruana reconoció no importarla quién había ganado ‘GH VIP 8’: «La verdad es que no tengo interés en quién ganó. Yo ya salí, estoy feliz. Ella ganó, perfecto. Vamos a ver qué hace ahora. Porque gran parte de su concurso, Naomi, con todo el respeto, lo único que hacía era criticarme. Todo su concurso fue criticarme a mí. Pero ahora vamos a ver dónde va a ir ella, porque yo ya sé dónde voy a ir yo».

Unas palabras que, como era de esperar, no han sentado nada bien a la ganadora del concurso. La influencer no tardaba en publicar un tuit donde lanzaba un dardo a su compañera. «¿Sabes dónde no voy a ir? A un plató a poner verde a mis ‘amigas’ por tres duros. Saludos», escribía la joven en su cuenta personal de X.