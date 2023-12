Naomi amaga con abandonar la final de ‘GH VIP 8’ ante lo ocurrido: «Me lo decís y me voy»

Despropósito en ‘GH VIP 8‘. La gala final de la octava edición del reality no deja de sorprender a los espectadores y a los propios finalistas, aunque no siempre por momentos positivos. En esta ocasión, el reality ha favorecido el encuentro entre Jessica Bueno y Luitingo en detrimento de Naomi Asensi, la otra clasificada que opta a hacerse con el maletín. Ella ha sido relegada para que el foco se centrara en la incipiente pareja. Un gesto vergonzante, el del reality, que ha provocado el enfado de Naomi, a quien un micro abierto le ha jugado una mala pasada.

En concreto, Luitingo y Naomi han llegado a las instalaciones de Mediaset arropados por sus respectivas hinchadas. Después de recibir los aplausos y vítores de sus fans, ambos han entrado al plató donde se han colocado en el centro junto a Marta Flich. Poco a poco, tanto Luitingo como Naomi han repasado su trayectoria en el reality. Sin embargo, el paso de Naomi ha quedado ensombrecido por el romance entre Luitingo y Jessica Bueno.

Naomi, decepcionada con el despropósito de ‘GH VIP 8’ en la gala final

De hecho, Marta Flich ha invitado a Jessica a abandonar el sofá en el que se ubicaba para ocupar su silla en el centro del plató junto a Luitingo. «Siéntate y nos quedamos todos aquí dándoros intimidad», ha ironizado la presentadora del espacio. Al ver dicha escena y que quedaba relegada, Naomi no ha podido evitar expresar su incredulidad: «Sobro en mi propia final eh». Por si fuese poco, la todavía concursante ha abandonado su silla para sentarse junto a excompañeros de ‘GH VIP’ en el sofá. La imagen ha sido deplorable.

Naomi no ha dejado de cargar contra la organización, puesto que también le ha espetado a la presentadora: «No, no. Si sobro en mi propia final, me lo decís y me voy». Por su fuese poco, Naomi ha continuado desahogándose ante el desplante del reality. «Esto no se puede consentir«, le ha captado un micro abierto mientras Marta Flich aseguraba que en breves momentos iban a poder ver su paso por el reality.