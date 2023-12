Movistar Plus+ elimina 8 canales de su plataforma por sorpresa y esta es la causa

Cada día que pasa es una nueva sorpresa para los usuarios de Movistar Plus. Al ser la plataforma con mayor número de suscripciones, canales y catálogo, es normal que de cuando en cuando haya renovaciones de sus planes que afecten directamente a los usuarios. Esta última reestructuración ha afectado directamente a ocho canales del servicio, que han abandonado la parrilla, dejando en incógnita si volverán o finalmente desaparecerán definitivamente de Movistar Plus.

No son canales de series o películas, sino canales deportivos. En este caso, todos los dedicados a la Fórmula 1 en Movistar Plus. Desde hace varios años, las carreras de Fórmula 1 se retransmiten en nuestro país gracias a DAZN. Y, al tener un acuerdo con Movistar, también podemos verlas ahí, en los ocho canales que tienen disponibles para ello. Desde uno en 4K hasta un canal de 24 horas donde ver carreras pasadas, reportajes y todo el contenido acerca de este deporte que tiene un gran número de seguidores en nuestro país.

Pero ahora esos canales han desaparecido. DAZN F1 4K, situado en el dial 442 del decodificador, ha dejado su hueco libre, al igual que Multicámara de la F1, el cual se encontraba en el dial 220 y las seis señales de cámaras que se repartían entre los diales 221 y 226. Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo podría deberse al fin del acuerdo entre Movistar Plus y DAZN, que termina este próximo 31 de diciembre. Aunque DAZN sigue teniendo la exclusividad para retransmitir Fórmula 1 en nuestro país hasta 2026, falta saber si Movistar Plus también entra en el juego.

Fernando Alonso, en el mundial de Fórmula 1 2023. / DAZN

Fin de la temporada 2023

Como a día de hoy todavía no hay un comunicado oficial, también es probable que Movistar Plus haya querido retirar los canales debido al fin de temporada 2023. Recordemos que este año ganó de nuevo Max Verstappen, con Fernando Alonso quedando 4º en el Mundial de pilotos. La nueva temporada no empezará hasta marzo de 2024, por lo que Movistar Plus podría haber decidido quitar los canales hasta que comiencen las nuevas carreras.

De todos modos, todavía no hay nada oficial salvo la exclusividad de DAZN. Ahora solo queda esperar para ver si Movistar vuelve a conseguir un acuerdo con la plataforma para seguir emitiendo un deporte que está ya muy asentado entre los aficionados en España.