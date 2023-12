Leo Harlem sorprende al anunciar así que se va a retirar y pone fecha a su jubilación

Este lunes, 11 de diciembre, Telecinco ha estrenado, aunque sin demasiado éxito de audiencias, ‘100% Únicos’. Se trata de un programa en el que rostros conocidos de nuestro país se someten a preguntas de personas con autismo. El actor Antonio Banderas y el cómico Leo Harlem han sido los dos primeros invitados.

Leo Harlem concedió la que ha sido, sin duda, una de sus entrevistas más sinceras. Gracias a las preguntas (algunas comprometidas) de los atrevidos reporteros, hemos podido conocer detalles íntimos de su vida más personal, como su mujer, por qué no ha tenido hijos o la fecha en la que tiene previsto jubilarse.

El cómico reconoce que si no habla de su mujer, Nuria, es porque cada uno tiene su ámbito profesional y prefiere mantener su vida privada al margen. Además, aclara que no están casados, aunque llevan tanto tiempo juntos que es como si lo estuvieran. Una de las preguntas más personales que le han hecho es por qué no ha tenido hijos. A la que él ha respondido con total sinceridad asegurando que «todo tiene su responsabilidad» y que no cree que hubiera sido lo más conveniente debido al poco tiempo que tiene.

Leo Harlem pone fecha a su jubilación

Una de las cuestiones más divertidas ha sido la siguiente: «¿Cuándo te jubilas? ¿Ya has ganado suficiente dinero, majete?». Entre risas, Leo Harlem ha respondido que «creo que me quedan dos añitos para jubilarme porque quiero hacer cosas que requieren tiempo, como hacer un viaje largo, residir en alguna ciudad durante tiempo largo y también dedicarme al dibujo y la pintura exclusivamente».

Otra de las preguntas de estos ‘reporteros únicos’ fue «quién le motivó a desarrollar una carrera en el mundo de la comedia». A lo que el vallisoletano respondió que, claramente, su amigo Mariano: «El detonante fue mi amigo Mariano, que tenía un bar llamado ‘La Salamandra’ y había actuaciones toda la semana. Iban muchos cómicos, como Carbonell, y él me decía: ‘tienes que actuar, que yo me río mucho contigo’. Yo pensé que me lo decía de broma y digo: ‘pues haz un cartel'».

Lo que empezó como una broma entre amigos acabó siendo el inicio de una exitosa carrera como cómico. Así lo recuerda él mismo: «Y un día lo había puesto (en un cartel): ‘Leo Harlem, comedia’. Y ya no me podía echar atrás, y me puso la fecha y ahí fue como hice mi primera actuación. Si no hubiera sacado el cartel, lo mismo hoy no estaba aquí».