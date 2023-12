Las palabras de Belén Esteban en este vídeo que están dando mucho que hablar en X

Parece que este año Felipe VI tiene competencia en el terreno de los mensajes navideños. Su majestad la Patrona, Belén Esteban ha sorprendido a todos sus seguidores con un discurso de Navidad plagado de humor y guiños a momentos icónicos. La princesa del pueblo ha recreado fielmente el tradicional mensaje del monarca, pero acompañado de sus peculiares reflexiones. Además, hubo un detalle de la escenografía que llamó la atención especialmente.

Belén Estaban se ha unido esta Navidad al influencer ‘Alexsinos’ para compartir su esperado mensaje de Navidad. La princesa del pueblo tenía claro que este año tenía que hacerle la competencia al monarca, y después del recibimiento que ha tenido en la red social ‘X’, no cabe duda de que lo ha conseguido. Lo ha hecho sentada en un sillón azul, con árbol de Navidad incluido y la máscara de ‘Alexsinos’ de fondo. Pero hay un detalle del vídeo que destaca entre todos.

El mensaje de Navidad de Belén Esteban

«Hola a todos. Hello everybody. Cómo me alegro tías y tíos de que estés ahí y yo poderos dar mis mejores deseos para esta Navidad», comenzó Belén Esteban su primer mensaje oficial para conmemorar las fiestas. «Quiero compartir algunas reflexiones de este año que se acaba. 2023 ha sido un año muy complicado para muchos. Que me lo digan a mí, que me he quedado en el paro. Vamos, que me he tenido que ir a Miami y a México a trabajar», sentenció con humor la antigua colaboradora de ‘Sálvame’.

Mientras la estrella de Netflix comenzaba a detallar sus pensamientos en el vídeo viral, de fondo se podía ver un elemento muy importante que llamó la atención de los espectadores rápidamente. La Patrona se encontraba sentada al lado de un marco con la fotografía que se hizo hace unas semanas junto a la reina Letizia Ortiz.

«Una cosa muy importante, a los que estáis pasando un mal momento, nada, solo queda un empujoncito. Este ha sido un año en que han roto muchísimas parejas. Vosotros veíais muchas historias, pero no eran unas historias de amor. Para mí«, continuó Belén Esteban su discurso. Más tarde, la de Paracuellos no dudó en hacerse referencia a ella misma.

Un mensaje cargado de referencias

Y es que Belén tuvo muy presente en su mensaje, algunas de sus frases más célebres.»Hay algo que no me gusta. Este año hemos estado mucho tiempo con el teléfono. Eso ha sido una enfermedad, aunque no venga en la OMS, Organización Mundial de la Salud, y ya sabéis si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono«, añadió la princesa del pueblo.

«En 2023 hemos bailado reguetón y hemos donado el cuerpo a la ciencia. Yo me lo he pasado de puta madre. Y una cosa os digo. Cola Cao desde luego no he bebido», aseguró Esteban. De repente, una llamada inesperada interrumpió el mensaje. «Buenos días, ¿Belén Esteban? Soy García, del departamento de formación de la Escuela Oficial de Idiomas Querida. ¿Estaría interesada…?».

«Son las ocho y media de la mañana. Por favor, tía, me podéis dejar en paz«, contestó Belén Esteban para finalizar su esperado primer mensaje de Navidad, que esperamos se repita cada año en estas fechas. «A lo que iba y lo más importante. Os quiero desear a todo el mundo Feliz Navidad y sobre todo un feliz 2024. ¡Os quiero!«, concluyó la princesa del pueblo para despedirse de sus seguidores.