‘La Promesa’: Avance del lunes con un aciago descubrimiento sobre Jimena y un montaje

‘La Promesa’ ha cerrado una semana más de emisiones en TVE con el capítulo 243. Pelayo le ha rogado a Catalina que le dé una segunda oportunidad después de que le trasladara su voluntad de romper con su incipiente relación por no contar con ella en las decisiones sobre el negocio de las mermeladas y hacerle de menos en un proyecto que empezó ella.

Finalmente, Pelayo ha conseguido detener esa ruptura, pero inmediatamente se ha ido derecho a Margarita al enterarse que fue ella la que le sugirió a su sobrina que parara los pies al conde de Añil y se andara con ojo con sus intenciones. Así, Pelayo ha encarado a Margarita y le ha dicho que

Abel por fin ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que la propuesta de matrimonio a Jana fue un salto al vacío. Ella, por su parte, le ha pedido que no insista más y que deje de presionarle.

Curro le ha consultado a Martina la idea de marcharse de La Promesa para estudiar en Inglaterra. Y ella, lejos de oponerse y mostrarse afectada, le ha alentado a hacerlo y le ha recalcado que es una oportunidad que no debe desaprovechar. Dolido por esa reacción, Curro le ha preguntado si no le daría pena estar tan separados, y Martina le ha dado la peor de las contestaciones: sería lo mejor para ellos.

Un golpe que ha dejado a Curro con la necesidad de refugiarse en su hermana Jana, con la que se ha desahogado tras esa reacción tan desdeñosa. El joven ilustre la ama con desesperación y, si ya no soportaba la idea de que el amor entre ellos no prospere, tener que alejarse es angustioso. Entretanto, Lorenzo ha apremiado a Curro para que tome la decisión ya, pero él se ha negado.

Por su parte, Feliciano ha dado el paso y, tras cavilarlo con calma, le ha confesado a Teresa que está dispuesto a ir al cuartelillo y declarar que su padre murió accidentalmente tras una fuerte discusión entre ambos. La criada ensalza su valentía, pero teme que Petra vuelva a interferir para impedirlo.

Simona y Candela están desbordadas en las cocinas de La Promesa y, además, muy cabreadas con las palabras de la marquesa, que se quejó de la poca elaboración de las comidas. Entienden que si no hubiera dejado escapar a Lope, no se habría reducido la calidad de las mismas. Y amenazan con ir a una huelga. Esto y las quejas de lacayos y doncellas tienen a Mauro muy agobiado, que ha pedido ayuda a Rómulo y Pia.

Jimena se encuentra sumida en un estado de enajenación cada vez más preocupante. Cruz se la ha encontrado aporreando el piano sin ton ni son a altas horas de la madrugada y delirando sobre ese futuro viaje con Manuel a Italia. La marquesa se ha convencido de que Jimena ha perdido el oremus y se verá obligada a tomar cartas en el asunto.

Avance del capítulo 244 de ‘La Promesa’ – Lunes 4 de noviembre

Cruz intenta enfrentar a Jimena a la realidad: que ella es la única responsable del naufragio de su matrimonio con Manuel, pero tiene dudas de haberlo conseguido. El marqués sugiere que Abel examine a la joven, y el médico concluye que necesita medicarse y… la ayuda de un especialista.

Curro está a punto de desvelar a Margarita el motivo del cansancio de Martina, pero se calla. Martina en vez de agradecérselo le exige que deje de meterse en su vida. Alonso intercede por Curro ante Lorenzo para impedir que lo mande a Inglaterra.

Salvador no ve con buenos ojos a Valentín y razones no le faltan, porque se cuela de noche en la habitación de María Fernández, pero ¿con qué intenciones? Mauro resuelve prácticamente los problemas que enfrentaban a lacayos y doncellas y descubrimos que todo responde a una prueba diseñada por Rómulo y Pía para testar su desempeño como mayordomo. Petra intenta convencer a su hermano de que no vaya a la Guardia Civil y para eso le hace una gran confesión.