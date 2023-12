La desgarradora publicación de Sebastián Yatra por la muerte de Itziar Castro: «Qué rabia»

Este viernes 8 de diciembre amanecíamos con una noticia que nos sobrecogía a todos: la muerte de la actriz Itziar Castro a los 46 años de edad. Inmediatamente, las redes sociales se llenaban de preciosos mensajes de despedida a la querida actriz. Entre los rostros conocidos que lloran su pérdida se encuentra el cantante Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra e Itziar Castro hicieron muy buenas migas al coincidir en la serie de Manolo Caro para Netflix ‘Érase una vez… pero ya no’. Desde entonces su relación ha sido muy cercana y hoy el colombiano despide a su «amiguita». A través de su perfil de Instagram, el artista ha dedicado a la actriz una conmovedora carta en la que lanza una profunda reflexión.

«Amiga, me duele el corazón verte partir», comienza escribiendo el cantante. En su carta, lamenta no haber podido sacar ‘un ratito’ para verse por última vez. «Llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora. Porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo», lamenta el intérprete de ‘Tacones rojos’.

Sebastián Yatra a Itziar Castro: «Ojalá no sea un para siempre esta despedida»

El cantante de Medellín ha querido despedirse de su amiga recordando algunos de los grandes momentos que pasaron juntos: «Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real. Te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir». Y acaba su misiva con un conmovedor: «Te quiero. Ojalá no sea un para siempre esta despedida». Una preciosa publicación a la que ha dado like su exnovia, Aitana.

El de Sebastián Yatra no ha sido el único mensaje de dolor que hemos podido ver en las redes sociales tras anunciarse el fallecimiento de Itziar Castro. Y es que la actriz ha dejado innumerables amigos y compañeros que hoy lloran su muerte. Desde compañeros de profesión como Santiago Segura o Sara Sálamo hasta personalidades de la política como Irene Montero o Yolanda Díaz.

«Muy triste e impresionada por la trágica noticia de la muerte de Itziar Castro. Una actriz comprometida, que alzaba su voz contra todo lo injusto que tenemos como sociedad. Una mujer divertida que contagiaba felicidad. Te echaremos de menos», escribía la ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno.