Jenni Hermoso conmueve con su despedida a Itziar Castro tras morir: «No puedo creer…»

Este viernes el mundo se despertó con la triste noticia del fallecimiento de Itziar Castro. La inesperada muerte de la actriz de 46 años ha dejado conmocionados a sus compañeros de profesión, sus seguidores y en especial a sus amigos y familiares. La futbolista Jenni Hermoso no ha dudado en compartir un emotivo mensaje de despedida para su amiga.

Las redes sociales se han llenado este viernes de publicaciones lamentando el fallecimiento de Itziar Castro. La actriz se ganó el corazón de muchos espectadores a través de sus papeles en ‘Vis a vis’, o ‘Paquita Salas’. Además del amor de sus seguidores, amigos de la intérprete han querido compartir su último adiós con el mundo. Sin ir más lejos, Jenni Hermoso publicó un emotivo mensaje recordando y despidiendo a la que fue su amiga.

Jenni Hermoso se despide de Itizar Castro

«Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño», comenzó Jenni Hermoso su publicación en ‘X’. La noticia cogió a todo el mundo por sorpresa la mañana del viernes, incluidos los más cercanos a la actriz. «No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido…», lamentó la exjugadora del FC Barcelona.

«Pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestarás», continuó la futbolista, que aún se encuentra procesando la pérdida de su amiga. «Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo», confesó la deportista a sus seguidores de ‘X’.

No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido…

Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras

Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más… pic.twitter.com/Z7zfVjYseY — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) December 8, 2023

Junto su mensaje de despedida, Jenni Hermoso adjuntó una fotografía junto a la actriz y una dedicatoria que le escribió. «Querida y admirada Jenni, guerrera dentro y fuera del campo. Gracias por tanto. ¡Tu lucha es la mía! ¡Siempre! Aquí tienes un pedacito de mi alma que espero que te guste de todo«, escribió Itziar Castro a su amiga junto a su firma.

«Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras», escribió la futbolista para terminar su bonito homenaje a su amiga Itziar Castro. Mientras tanto, el mundo del espectáculo y sus amigos, familiares y seguidores siguen llorando la prematura pérdida de la actriz.