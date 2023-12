El recado de Anne Igartiburu a Ramón García en directo tras ser apartada de las Campanadas

Por segundo año consecutivo, Anne Igartiburu no se tomará las uvas con todos los españoles en la Puerta del Sol después de que TVE haya decidido no volver a contar con ella como presentadora. Pese a todo, la presentadora ha querido tener un cariñoso mensaje hacia su compañero Ramón García después de que él también le haya enviado un mensaje en ‘Corazón’.

Y es que pese a que no estará en la Puerta del Sol esta Nochevieja, Anne Igartiburu si ha trabajado este domingo 31 de diciembre en ‘Corazón‘. De hecho, la presentadora ha tenido que hablar de las Campanadas de TVE con Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso.

La primera en acordarse de Anne Igartiburu era Ana Mena. «Estoy muy contenta de esta oportunidad, quiero que sepas Anne que te he estudiado muchísimo como la grandísima profesional que eres. Esperamos que salga bien y lo disfrutéis», confesaba la cantante en un vídeo emitido en ‘Corazón’.

«Brava, fantástica, un beso enorme, mucha suerte esta noche para ti y para los tres. Ella es una de las grandes protagonistas junto a Ramón García y Jenni Hermoso. Ella se estrena en las Campanadas de RTVE y su secreto mejor guardado es el vestido, que os voy a decir yo que de esto sé un poquito», reaccionaba la presentadora vasca.

Después, ‘Corazón’ recordaba los vestidos de Anne Igartiburu y algunos momentazos que ha vivido Ramón García junto a Ana Obregón o la propia Anne. «Para vestidos los que nos ha dejado nuestra Anne Igartiburu durante 17 años, siempre brillante y generando expectación, con variaciones de tejido, escote y patrón pero fiel al rojo Caprile», señalaba la voz en off.

Anne Igartiburu reacciona en ‘Corazón’ al mensaje de Ramón García

Justo después, ‘Corazón’ emitía un mensaje de Ramón García a Anne Igartiburu. «Querida Anne, tú siempre me decías cuando yo no estaba contigo en la Puerta del Sol que yo estaba ahí, al ladito tuyo, pues este año me toca a mí llevarte en el corazón y que estés al ladito mío. Tú sabes que siempre estás ahí. Te deseo un año maravilloso en el 2024 para ti y toda tu maravillosa familia. Por un feliz 2024», sostenía Ramonchu brindando junto a su compañera y amiga.

«Yo también brindo por ti querido Ramón, que te quiero muchísimo. Han sido muchos años juntos, incluso acuérdate estando embarazada. Muchas gracias, que salga todo fenómeno esta noche», le contestaba Anne Igartiburu, deseando suerte a su eterno compañero de la retransmisión.

Justo después, Anne se dirigía a todos los espectadores de ‘Corazón’. «Y a vosotros que os voy a decir, que nos quedan horas para decir adiós a un año que nos ha dejado grandísimas noticias de la crónica social. Nosotros seguiremos ofreciéndoos el mejor corazón en el año 2024. Feliz año a todos de parte de todo este equipo, nos vemos prontito», sentenciaba la presentadora.