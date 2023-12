Anne Igartiburu da su sentencia así a los presentadores de las Campanadas de TVE

El reinado de Anne Igartiburu en las Campanadas parece haber llegado a su fin. Por segundo año consecutivo, la periodista no vivirá el fin de año desde el balcón de TVE en la puerta del Sol. Sus planes para esta Navidad son otros, pero no se ha olvidado de sus compañeros de la primera cadena. La comunicadora no ha dudado en dirigirse a los anfitriones de este año para mandarles un contundente mensaje.

Este año no habrá ni rastro de Anne Igartiburu en el fin de año. Ni en TVE, ni en ninguna pantalla. Si bien la presentadora cambió el año pasado TVE por el streaming con Ibai Llanos, este año pasará estas fechas tan señaladas junto a sus seres queridos. «Voy a estar en familia y me lo voy a pasar muy bien, lo agradezco», ha explicado Igartiburu en una de sus últimas apariciones. También quiso expresar su opinión sobre los elegidos para presentar la retransmisión de La 1 esta Nochevieja.

El mensaje de Anne Igartiburu a TVE

Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso serán los encargados de dar la bienvenida al 2024 de la mano de TVE. La apuesta de este año de la primera cadena ha llegado a los oídos de Anne Igartiburu. Y la experta en comerse las uvas, no ha dudado en mandarles un sentido mensaje a sus sucesores. «Fantástico, me parece un trío estupendo. Muy bien», ha explicado la periodista en en unas declaraciones para Europa Press.

Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso

La icónica presentadora del evento deseó suerte a sus compañeros y les mandó unas bonitas palabras para que vivan con ilusión el evento. «Creo que hoy he oído además que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo, imagínate. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema«, apuntó Igartiburu tras quedar apartada por segundo año. A su vez, mandó un mensaje de admiración a Ana Mena, a quién confiesa que «adora».

Aseguró además, recordando sus años al frente de la tan importante cita, que no existe rivalidad en esa noche. «Yo admiro muchísimo a mis compañeros sean hombres, mujeres, hagan lo que hagan, ponerte delante de una cámara y defender un programa, cualquier tipo de trabajo, para mí es loable. No tengo ningún tipo de problema», recalcó Anne. Además, reveló que este año seguirá la velada de sus compañeras en La 1.

Sus planes para Nochevieja

Este año será el primero en mucho tiempo en el que la comunicadora vivirá la experiencia desde casa, junto a los suyos. «Las veré desde casa como hacía cuando era pequeña», explicó la periodista. Parece que no habrá una segunda entrega de Anne Igartiburu junto a Ibai en Twitch, ya que la presentadora ha escogido las Navidades en el pueblo para despedir este 2023.