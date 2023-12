El muy sonado detallazo de Mercedes Milá con Rocío Carrasco por lo que hizo en TVE

Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión de la mano de TVE. La hija de la más grande apareció este jueves en el programa ‘Lazos de sangre’, que rendía homenaje a su madre en un episodio especial. La cita para celebrar la vida de la cantante reunió también a algunos otros amigos de Carrasco, como es el caso de Mercedes Milá. La periodista apareció junto a la hija de la artista y le brindó su apoyo a través de un bonito gesto.

Este jueves fue una noche muy especial para Rocío Carrasco. No solo porque ‘Lazos de sangre‘ supuso su regreso a la televisión, sino porque era la oportunidad de celebrar la vida de su madre, La Más Grande. En un programa lleno de anécdotas, emoción y nostalgia, Rocío se encontró rodeada de grandes amigos como Mercedes Milá. La que una vez fue presentadora de ‘Gran Hermano’ no dudó en demostrar su gratitud con un gesto que emocionaría a la propia Rocío Jurado.

El gesto de Mercedes Milá

Mercedes Milá ya ha mostrado públicamente su apoyo a la hija de la folclórica en numerosas ocasiones. La comunicadora aseguró en ‘Lazos de sangre’, que podría hacer mil programas hablando de Rocío Jurado. Un bonito gesto tanto para la artista como para su hija, a quien acompañó en todo momento durante el programa. La amistad de Carrasco y Milá quedó más que clara desde que pusieron un pie en plató.

“Cuando te viene una persona tan grande, sin ánimo de ofender a otras, tan inmensa…, te emocionas”, explicó Milá sobre Rocío Jurado. Entonces, reveló que ya llevaba un rato hablando con Rociíto detrás de las cámaras. “Esa cercanía, esa ternura. Era muy potente, te miraba y te cantaba a ti directamente, a nadie más”, añadió la periodista, que destacó la personalidad y la fuerza de la cantante sobre el escenario.

La presentadora incluso sorprendió a Rociíto cuando llevó algo al programa que había pertenecido a su madre. «Una de las veces que la entrevisté, o una de las veces fui a comer a vuestras casa, el arroz con habichuelas que me encantaba como lo hacía tu madre, y entonces me regaló un bote de perfume pequeñito que era el que ella llevaba en el bolso, y hoy te lo traigo para ti«, confesó Milá. Entonces las dos se fundieron en un abrazo entre Jordi González.

El apoyo de Milá a Rocio Carrasco durante los años

La admiración y el amor por Rocío Jurado es sin duda una de las pasiones en común que unen a la presentadora con Rocío Carrasco. Sin embargo, Mercedes lleva apoyando abiertamente a la hija de la artista durante mucho tiempo. Ya le tendió la mano cuando la exmujer de Antonio David Flores se sinceró sobre su complicada vida en su docuserie de Telecinco.

La comunicadora no dudó en sentenciar el momento en el que Rociíto dedicó romper su silencio en televisión. “Gracias a Dios, ella está mejor, ha pasado 20 años de infierno”, aseguró Milá. “Y con todo el amor del mundo, como ella lo sabe, deseo que llegue al final del camino complicado, pero que llegue y que lo haga bien”, añadió la presentadora para mandarle sus buenos deseos a la hija de la cantante.

Mercedes Milá también fue la elegida por Carrasco para presentar un concierto especial por el día internacional de la mujer. “Cuando me llamó Rocío Carrasco para invitarme a participar en un concierto que se iba a celebrar el 8M, le dije que sí sin pensarlo 1 minuto”, explicó la presentadora de ‘No sé de qué me hablas’. Desde este evento, no coincidían en público hasta su cita en ‘Lazos de sangre’, donde Rocío Jurado las ha vuelto a unir.