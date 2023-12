El funesto futuro que se le presenta a ‘GH DÚO 2’ en Telecinco y la explicación de ello

‘GH DÚO’ está a punto de regresar a Telecinco cinco años después de la primera edición de esta nueva variante del formato de encierro. El que era el rey de los realities. Y decimos ‘era’ en pasado porque la cadena se ha encargado de pervertir el programa con ‘GH VIP 8’ por culpa del rosario de errores que se ha cometido.

Los datos son indisputables. La octava edición de la versión celebrity de ‘Gran Hermano’ se ha convertido en la menos vista de la historia. Los resultados han sido deplorables, con la mayoría de las galas por debajo del millón de espectadores y en torno al 12% de share. Solo la final logró superar el 15%, pero con apenas 1,1 millones de seguidores.

En este lamentable escenario no solo cuenta la extrema debilidad de la cadena, que vive una crisis en la que nunca antes se había visto. También hay un cúmulo de traspiés que, a veces, son tan supinos que parecen a conciencia. Este pasado verano ya apuntábamos en El Televisero que la gestión de Telecinco con ‘GH VIP 8’ estaba siendo nefasta con todas las letras.

La campaña de promoción entonces fue realmente pésima a pesar de suponer la vuelta de un buque insignia tras cuatro años en barbecho. No se cumplió con las expectativas y no se le hizo justicia alguna. Y así se reflejó después en su maltrecho rendimiento. Lo peor de todo es que no parece que se vaya a enmendar la plana con ‘GH DÚO 2’. Es triste y causa impotencia, pero esa es la realidad.

La cadena de Mediaset va directa a tropezar en la misma piedra por segunda vez y la hostia podría ser más fuerte que la anterior si cabe. La promoción es todavía peor y, teniendo en cuenta el hartazgo del público tras la octava temporada de ‘GH VIP’, se presenta un futuro muy poco halagüeño para esta segunda edición por parejas.

Telecinco parece adolecer de este talento que antes sí tenía y, por ahora, se ha limitado a pasar una promo cutre y reciclada que anuncia el regreso de ‘GH DÚO’ para muy pronto. Es para llevarse las manos a la cabeza con semejante despropósito. Por no hablar de que, nuevamente, no se están desvelando las concursantes poco a poco en los diferentes programas para aumentar la expectación. Si es que existe alguna, claro.

Todo esto no hace más que vaticinar el fracaso que va a ser ‘GH DÚO’ y comprender cuando muchos se preguntan en redes sociales quién está al mando del rumbo de la cadena. Para cerrar el círculo de malos augurios, hay que tener en cuenta el catastrófico índice de audiencia del debate final de ‘GH VIP 8’. Anotó un paupérrimo 8,4% de share y poco más de 600 mil telespectadores. Un indicativo de lo que está por venirle al formato en las próximas semanas.