Cristina Pedroche se pronuncia sobre lo que cobrará por presentar las Campanadas en Antena 3

Un año más, Antena 3 ha confiado en Cristina Pedroche y Alberto Chicote para ponerse al frente de las Campanadas del principal canal de Atresmedia. Y no es para menos, pues el año pasado hicieron historia al superar, por primera vez, a TVE en audiencia. Toda España está deseando ver con qué modelito nos sorprende la presentadora en la última noche del 2023. Aunque tanto ella como su estilista, Josie, ya han ido dando algunas pinceladas.

Este jueves 14 de diciembre, Cristina Pedroche desveló a Dani Mateo en ‘Zapeando’ algunos datos no solo del vestido que lucirá en la madrileña Puerta del Sol, sino también cuánto cobrará por presentar las Campanadas. Y es que Dani Mateo volverá a conducir las Campanadas en laSexta junto a Cristina Pardo.

Sobre el outfit que llevará en esta ocasión, la presentadora de ‘Password’ no ha querido entrar en muchos detalles, pero sí que ha explicado que «es de un color que nunca he llevado. Está prácticamente hecho, le falta nada. Me lo he probado y mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención».

Isabel Forner le preguntaba entonces quién era el encargado de custodiar el vestido para evitar alguna rotura o desperfecto y si, en caso de que sucediese, si tenía algún sustituto. «Nunca hay doble vestido. Si le pasa algo, salgo en bata o en vaqueros. Sólo hay uno y, en principio, lo tiene la persona que lo ha diseñado y luego Josie. Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y después de usarlo, vuelve directo a su dueño», explicaba Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche revela lo que cobrará por presentar las Campanadas

María Gómez quiso saber cuál era el sexo del diseñador, y la presentadora respondió que era una mujer: «Sí, es diseñadora». «Hay veces en el que no sólo hay uno, sino varios. Pero este año, es femenino», añadió. Sin embargo, a Dani Mateo le interesaba más otra cosa: cuánto cobraba por presentar las Campanadas. «Pues a lo mejor menos que a ti», espetó, entre risas, su compañera. «No creo. De hecho, a la hora de negociar me dijeron: ‘con lo que le pagamos a Cris’, a ti no'», bromeó el presentador de ‘Zapeando’.

Finalmente, Cristina Pedroche desveló que «yo tengo contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar con más». De esta forma dejaba entrever que su contrato con Atresmedia podría incluir sus honorarios para presentar las Campanadas. Y ya son ocho los años consecutivos que Antena 3 confía en la vallecana para ponerse al frente de una cita tan esperada.

«Parece que fue ayer cuando me propusieron dar las Campanadas el primer año… Y aquí estoy una vez más… 10 años después sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir», sentencia la presentadora.