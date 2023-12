Andreu Buenafuente no nombra a Alfonso Guerra y ‘El Hormiguero’ pero este palo en TVE es para ellos

Este jueves, TVE emitió la segunda entrega de ‘No sé de qué me hablas’, el nuevo programa de Mercedes Milá e Inés Hernand que en esta ocasión estuvo dedicado al humor. Y uno de los invitados fue Andreu Buenafuente que no dudó en hablar de cómo es hacer humor en la actualidad. Lo que pronunció el catalán tiene mucho que ver con una de las últimas polémicas de ‘El Hormiguero’, la crítica de Alfonso Guerra a no poder hacer chistes de «enanos y homosexuales».

Y es que todo lo que dijo Alfonso Guerra en ‘El Hormiguero’ generó un sinfín de reacciones. La propia Mercedes Milá durante el encuentro que mantuvo con la prensa, entre la que se encontraba El Televisero, tras la presentación de su programa se mostró contundente. «Escuchar y ver a Alfonso Guerra hoy me da vergüenza«, sentenciaba después de escucharle con Pablo Motos.

Así, sin aludir directamente a las polémicas palabras de Alfonso Guerra y a la reacción de Pablo Motos, Mercedes Milá abrió un debate junto a Andreu Buenafuente al hablar del humor que se hace ahora y del que se hacía hace unos años. «La cosa está en hablar del humor que fue y el humor que es. Para compararlo. No sé si has oído cuando he dicho que nos reíamos de unas cosas que, ahora, si las viéramos, nos avergonzaríamos«, le comentaba la presentadora a su invitado.

Andreu Buenafuente habla alto y claro tras la polémica de Alfonso Guerra

«Es que aunque se empeñen en decirnos que no. Somos un país mejor, somos una sociedad mejor, con muchos fallos. Pero hemos aprendido, a base de hostias, de ver de las generaciones nuevas que empujan», empezaba sosteniendo Andreu Buenafuente.

«Pero ya no nos reímos de cosas que no se aguantan. Pero es que no se pueden aguantar«, recalcaba después el catalán en lo que era una clara referencia a la queja de Alfonso Guerra en ‘El Hormiguero’ por no poder hacer chistes de «enanos y mariquitas».

Asimismo, Andreu Buenafuente no dudó en dejar claro que entonces se hacía porque las cosas eran muy diferentes en lo que a derechos sociales se refiere. «Entonces ni éramos culpables en aquel momento… Éramos bastante inmaduros como sociedad y ahora lo somos un poco más. ¿Nos queda por aprender? Sí, pero hemos hecho un viaje», añadía el presentador y humorista.