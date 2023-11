Todos los famosos que acudirán al homenaje televisivo a María Teresa Campos en TVE

Dos meses después de su muerte, María Teresa Campos sigue estando muy presente entre todos los que la querían, que eran muchos. Ahora, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, así como su nieta Alejandra Rubio y el padre de esta, se reunieron el madrileño Teatro Círculo de Bellas Artes con numerosos amigos para homenajear a la comunicadora.

Se espera que este reconocimiento vea la luz en televisión, y más concretamente en TVE. Aunque todavía no hay fecha para su emisión, es probable que se emita durante las Navidades. Carmen Borrego, arropada por su marido José Carlos Bernal, se mostró muy emocionada. Entre los que no se quisieron perder este bonito homenaje estuvieron según avanza Hola!, como no podía ser de otra forma, Rocío Carrasco, que era como una hija para María Teresa Campos.

Tampoco faltó su chófer, Gustavo, al que la periodista también consideraba como a un hijo. Lara Dibildos, Javier Castillo Poty, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, José Manuel Parada, Juan Ramos Lucas, Isabel Rábago, los Javis, Pablo López y Raphael también quisieron estar presentes en un día tan especial para la familia Campos.

Pedro Sánchez ‘presente’ en el homenaje a María Teresa Campos

Según añade Jesús Manuel en ‘Esdiario’, la gala duró cuatro horas que, evidentemente, se editará para que quede en unas dos. Y estuvo presentada por Terelu Campos. Tal y como adelanta este medio, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje ensalzando la figura de María Teresa Campos. Miguel Poveda emocionó a todos los asistentes con la canción ‘Madre’.

También estuvieron presentes las ‘Chicas Hermida’, quienes recordaron la tertulia que presentaba Jesús Hermida en TVE. Periodistas y amigas de la comunicadora, como Carmen Rigalt y Rosa Villacastín contaron algunas anécdotas vividas con la malagueña. Además, Terelu ensalzó la figura de Meli Camacho como la gran amiga de su madre.

Hace tan solo unas semanas, los objetos más emblemáticos de María Teresa Campos se trasladaban a Alabarte Subastas internacionales para ser vendidos. Así lo explicó Carmen Borrego en ‘Así es la vida’: «Cada uno se ha llevado lo que ha querido. Así lo hemos querido, sin ningún tipo de ruido. Las cosas que más quería mi madre están con nosotras, y tener ciertas cosas suyas en casa hace que la sintamos más cerca».

El fallecimiento de la veterana presentadora, el pasado 5 de septiembre a los 82 años supuso un duro varapalo no solo para su familia, sino también para todos los que nos dedicamos a la comunicación. Merecedora del título de ‘reinas de las mañanas’, María Teresa fue todo un icono en el mundo audiovisual. De hecho, lideró durante casi una década de forma ininterrumpida las audiencias de la pequeña pantalla con su ‘Día a Día’, en Telecinco.