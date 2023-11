Terelu Campos señala lo que Pedro Piqueras piensa realmente de su salida de Mediaset

Terelu Campos ha dedicado su blog a la marcha definitiva de Pedro Piqueras de Mediaset. El veterano periodista y presentador de ‘Informativos Telecinco’ deja la compañía de forma voluntaria y consensuada a final de diciembre. Su jubilación se producirá como antesala al lanzamiento de los nuevos informativos de la cadena que estarán liderados por Carlos Franganillo, su sucesor.

La noticia de su salida causó un enorme revuelo. No solo por el robo a TVE de uno de los periodistas más reputados, sino por el adiós para siempre de un rostro tan emblemático y querido como el comunicador manchego. No obstante, a la hija de María Teresa Campos no le ha sorprendido porque, tal y como confiesa, ya lo sabía.

Además de recordar cómo se conocieron cuando ella trabajaba por la mañana en el programa de Jesús Hermida en TVE, Terelu Campos le ha definido como profesional en una especie de homenaje, asegurando que «es una de las personas más honestas» que ha dado el periodismo.

En ese sentido, la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha puesto el acento en cómo ha afrontado los notables cambios de programación que ha experimentado Telecinco en los últimos años. «Sé que Pedro ha sufrido los cambios en la programación de Telecinco. No olvidemos que durante más de una década ha sido líder en su franja horaria con el informativo», ha señalado.

«Por circunstancias, se cambian los programas o se los llevan a otras cadenas y Pedro sufre sus consecuencias en la audiencia», ha añadido Terelu Campos, para acto seguido apuntar la causa de la pérdida de liderazgo de Piqueras en ‘Informativos Telecinco 21 horas‘: «La marcha de ‘Pasapalabra’ supuso para toda la cadena un roto y Pedro lo sufrió el primero y en primera persona».

Al hilo, Terelu cuenta que, un día, cuando ella participaba en los debates de ‘La isla de las tentaciones’, se lo cruzó en un pasillo de Mediaset y le transmitió lo que verdaderamente pensaba ante su marcha de informativos. «Me dijo: ‘He luchado mucho por levantar los servicios informativos de esta cadena y siento una gran tristeza por irme, no por la puerta de atrás, pero no con el sabor de boca que me hubiera gustado'», ha destapado.

Para concluir, Terelu Campos desea lo mejor a Pedro Piqueras en una nueva etapa que arrancará a partir de Navidades: «Deseo que disfrutes mucho de la vida y que ahora la goces, la exprimas y que no tengas ni un segundo de aburrimiento».