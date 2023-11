Sonsoles se calienta y arroja una advertencia a Sebastián Yatra tras romper con Aitana

Este lunes Sebastián Yatra daba la sorpresa al anunciar su ruptura con Aitana ante la prensa. Y como era de esperar, esta separación de los dos cantantes ha dado mucho que hablar en todos los programas de televisión. Así, ‘Y ahora Sonsoles’ ha dado todos los detalles de la ruptura y quién ha sido quien decidió dejar la relación.

Ya en las últimas semanas había rumores de una posible ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra sobre todo a raíz de que durante los Latin Grammy no se dejaran ver juntos pese a que él fue uno de los presentadores de la gala y ella acudió a varios eventos en Sevilla.

En ese sentido, Lorena Vázquez ha contado este martes en ‘Y ahora Sonsoles’ todo lo que ha pasado en la pareja. «Nos despistó un poco que hicieron un viaje juntos a México que pese a no posar juntos si que estaban en los mismos lugares y se había hablado de que quizás en México intentaron arreglar sus problemas», empezaba a explicar la colaboradora.

«Ha habido varios intentos de solucionar los problemas y al final cuando hay tantos problemas uno de los dos tiene que tomar una decisión. Y en este caso lo que me cuentan es que ha sido Sebastián Yatra el que decide después de varios intentos por arreglar las cosas dar un paso al frente y acabar con la relación», proseguía contando Lorena en ‘Y ahora Sonsoles’.

Asimismo, la periodista ha explicado que Aitana habría intentado continuar con el romance. «Ella quería darle una nueva oportunidad a la relación. Me dicen que está muy afectada, que no ha tirado la toalla y que le sorprende mucho la rapidez que ha tenido Yatra en anunciar esta ruptura porque además nadie le pregunta por los rumores y se adelanta a ello», añadía.

‘Y ahora Sonsoles’ revela toda la verdad sobre la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Justo después era Paloma García-Pelayo la que se pronunciaba sobre esta ruptura. «Yo creo que es el propio Yatra el que en las diferentes crisis que han tenido el que ha dado un paso adelante y ha dicho hasta aquí. Y públicamente con la ruptura confirma la relación. Pero es él quien toma la decisión. Si la ha sorprendido a Aitana no sé, pero me cuesta pensar que no le haya avisado», aseveraba la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Después Lorena Vázquez dejaba caer que el hecho de que Sebastián Yatra haya decidido anunciar así la ruptura podría significar algo. «En Sevilla la relación estaba rota, intentan arreglarlo en México pero finalmente Sebastián decide romper y se ha dado mucha prisa en anunciarlo además», sentenciaba la periodista.

«Pues eso a lo mejor quiere decir algo, no lo sé. Sebastián compórtate ehhh, que aquí somos de Aitana«, terminaba diciendo Sonsoles Ónega a modo de advertencia al colombiano.