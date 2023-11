Samantha Vallejo-Nágera no se corta y dice lo que piensa de María José Campanario realmente

Hace unos días Samantha Vallejo-Nágera evitaba pronunciarse sobre las imágenes de Genoveva Casanova junto al príncipe Federico de Dinamarca. Sin embargo, sobre lo que sí ha hablado la integrante de ‘Masterchef’ es sobre su amistad con Jesulín de Ubrique. La jueza del programa de cocina no ha dudado tampoco en revelar de una vez lo que opina sobre María José Campanario.

«No tengo absolutamente nada que decir», sentenció la jueza de ‘Masterchef’ hace unos días cuando le preguntaron sobre Genoveva Casanova. La hermana de Colate aseguró que Genoveva es una persona «encantadora» y no quiso ir más allá con el tema de las imágenes publicadas por Lecturas. Entonces, unos reporteros le preguntaron por sus encuentros con Jesulín de Ubrique fuera del programa.

«Es encantador, yo creo que ha sido como un renacer de Jesulín después de Masterchef», explicó la jueza ante los micrófonos de Europa Press. «Verle cocinar, con esa humildad y esa fuerza en el trabajo, a mi me ha gustado muchísimo como lo ha hecho», insistió Vallejo. Y es que la integrante del programa de cocina tuvo una reunión de ‘amigos’ hace unos cuantos fines de semana con Jesulín y su mujer, María José Campanario. Ahí es donde surgió la gran pregunta.

La opinión de Samantha Vallejo-Nágera sobre María José Campanario

«Nos hemos hecho muy amigos, sí, sí. Yo estaba deseando conocer a Jesulín y cuando vi el casting dije: ‘qué divertido es'», reveló Samantha. Sobre el encuentro con su mujer, María José Campanario, la chef no dudó en sincerarse sobre su relación y lo que piensa de ella. «Encantadora, amiga mía también, una pareja perfecta, el uno con el otro, se complementan», sentenció la jueza del programa de La 1.

«Los anfitriones nos lo pasamos fenomenal, cocinó Escassi», explicó Samantha sobre ese encuentro con la pareja en la finca gaditana de Ambiciones. «Estoy apasionada de ser amiga suya», insistió la chef sobre su relación con Jesulín de Ubrique, y tras sus declaraciones, no queda duda de que opina lo mismo de María José Campanario.

Y aunque no quiso hablar de las polémicas imágenes de Genoveva y el príncipe de Dinamarca, la compañera de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez no dudo en dedicar unas palabras a la exconcursante. «Que sepáis que es una persona que yo no conocía bien y me encantó su actitud positiva», declaró a los medios. «Felicidades Genoveva, eres estupenda», dijo para zanjar las preguntas sobre el asunto.