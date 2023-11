Maxi Iglesias no evita hablar en estos términos de la reina Letizia tras su privado encuentro

Hace algunos años, Maxi Iglesias sorprendía a todos sus seguidores colgando en su perfil de Instagram un selfie con la Reina Letizia. Un encuentro del que en aquel momento no se habló pero que ahora el actor ha querido recordar, justo en una semana clave para la monarquía española, cuando la princesa Leonor ha cumplido los 18 años y ha jurado la Constitución.

Maxi Iglesias acudía el pasado viernes a ‘Los 40 Music Awards’, donde fue preguntado por los reporteros de Europa Press por aquel encuentro ‘real’. Sin pelos en la lengua, el joven actor no dudó en alabar a la monarca: «Te puedo decir que fue un placer compartir, aunque tan breve ese encuentro y que obviamente me quedé con ganas de poder charlar. Y es una persona, para mí, súper preparada».

Además, reconoce que «me encantaría preguntarle un montón de cosas a nivel profesional. Qué le parece la situación y en que se centra más y en qué tiene su interés o que quiere potenciar más». Ya que «me parece una figura súper importante».

El deseo de Maxi Iglesias con relación a Letizia

Respecto al papel de su hija, la princesa Leonor, Maxi Iglesias asegura que «al final son personas que tienen una responsabilidad detrás increíble, que creo que no nos podemos hacer a la idea. A algunos les gustará menos, a otros más». Pero él dejaba clara su opinión: «A mí desde luego me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad. Entonces, ojalá pueda compartir un café o una charla, una mesa redonda o un encuentro incluso más pequeño entre profesionales, personas tan relevantes, tan influyentes y que marcan el camino de nuestro país y no solo del país, del mundo».

Por último, Maxi Iglesias también ha hablado ante los micrófonos de Europa Press de su vida privada. El intérprete reconoce estar soltero, pero con ganas de enamorarse: «Pues mi corazón está abierto. Ha sido un año de aprendizaje, de mirarme mucho por dentro, de darme cuenta, bueno, de cosas que podía mejorar o evolucionar. Y de cada vez tratar de ser más consciente de qué hago bien, de qué hago mal, donde a lo mejor me estoy equivocando».