Marta Riesco sorprende con el anuncio que hace sobre su maternidad y pone fecha

Hace unas semanas, Marta Riesco anunciaba en sus redes sociales que estaba reflexionando sobre la posibilidad de congelar o no sus óvulos para poder llevar a cabo su sueño de ser mamá más adelante. Ahora, la que fuera reportera de Telecinco ha concedido unas declaraciones a Europa Press en las que ha desvelado la decisión que ha tomado.

«Lo de congelarme los óvulos es que no me queda otra que hacerlo ya, este año. Así que espero hacerlo antes de que acabe el año. Bueno, antes de que yo cumpla los 37, que los cumplo el 5 de abril» porque «si no ya no me dejan», ha reconocido la influencer. Marta Riesco también ha desvelado que no tiene pareja formal y que se lo está pasando muy bien en esta nueva etapa de su vida: «Estoy teniendo mucha suerte porque me lo estoy pasando súper bien y con todos he tenido buen recuerdo. Me distraigo que es súper importante. Y sobre todo me hacen sonreír, que es fundamental».

Marta Riesco espera «volver a la tele»

Por lo que respecta al ámbito laboral, la periodista explica a los reporteros de Europa Press que está volcada en las redes sociales «a tope y veremos a ver qué pasa después del juicio. Espero volver a la tele, me encantaría». Además, deja claro que «confío ciegamente en la justicia y estoy preparada para lo que tenga que pasar. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento porque creo que fue una situación muy injusta lo que ocurrió y ojalá se resuelva. Y ojalá por supuesto sobre todo que mi profesionalidad no quede en duda nunca».

Estas declaraciones las dio Marta Riesco durante el estreno de ‘La ley del mar’, a donde acudió como invitada. Al ser preguntada cómo sobreviviría nueve días en un pesquero de 50 metros, la exnovia de Antonio David Flores tiraba de ironía: «Estaría todo el día cantando para distraer la mente. Y la verdad es que sería bastante difícil sin comer porque me encanta comer. Y sin las redes sociales porque también soy un poco adictilla a las redes sociales».