La sorprendente revelación de Pilar sobre Jessica en ‘GH VIP’ que dará mucho que hablar

La relación a tres entre Jessica Bueno, Pilar Llori y Luitingo dentro de ‘GH VIP‘ sigue dando de lo que hablar. En esta ocasión, tanto Jessica como el cantante se han mostrado más que cómplices. De hecho, los dos han protagonizado imágenes muy cariñosas en las que se les podía ver muy acaramelados. Esto le ha llevado a Pilar Llori a compartir confidencias de alto voltaje sobre la vida de Jessica en el exterior.

La conversación se ha producido mientras que Jessica y Luitingo se mostraban especialmente acaramelados en el jardín. En ese momento, la propia Jessica ha hecho alusión a su vida en el exterior aunque en esta ocasión ha hecho referencia a su amistad especial con Luitingo. «¿Qué pensará mi madre ahora mismo? Yo creo que le caerás bien, estará dando gracias a que estés aquí dentro», ha llegado a comentar. Una afirmación que da a entender el posible futuro del dúo de concursantes al salir de la casa.

Cabe recordar que el papel de Pablo, novio de Jessica, también ha sido tema de debate en la casa. En concreto, algunos compañeros como Albert y Carmen Alcayde no han dudado en comentar: «Tiene un novio que no se ha metido en nada». «Estará comiéndoselo en su casa», ha apuntado Naomi. Precisamente ahí Pilar Llori ha aprovechado para dar a conocer una noticia de impacto sobre Jessica en el exterior.

«Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía», ha compartido la concursante ante el asombro de sus compañeros. Lejos de quedarse callada, Pilar ha proseguido diciendo: «Y me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó». Unas declaraciones sobre las que Jessica aún no se ha pronunciado y que han dejado consternada a buena parte de la casa.

De hecho, en plató también se han hecho eco de dichas declaraciones. «Lo desconocía. Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces si acaso a su pareja y la verdad que me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso», ha declarado la tía y defensora de Jessica.