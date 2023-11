La organización de ‘First Dates’ desenmascara a una comensal por su gran mentira

Este martes 28 de noviembre, el restaurante de ‘First Dates’ abría un día más sus puertas para entretener a la audiencia con nuevas parejas que deciden acudir al programa de Cuatro para encontrar al amor de sus vidas. Sin embargo, no todas tienen la suerte de salir acompañados.

En esta ocasión, Carlos Sobera recibía a Nailia, una masajista rusa residente en Marbella que busca a un hombre con el que «casarse, tener una familia, vivir juntos mucho tiempo y morir el mismo día». El soltero que el equipo de ‘First Dates’ había buscado para ella era Leo, un hombre al que le encanta la compañía femenina en todos los aspectos y muy detallista.

La primera toma de contacto no fue todo lo buena que ellos se esperaban. Y es que, nada más verle, Nailia confesó: «A mí no me gustan las personas con bigote porque me pica cuando me besan. Después tengo alergia en los labios». En cambio, a él sí que le gustó su cita. «Me ha parecido una mujer muy elegante y muy atractiva», reconoció ante las cámaras de ‘First Dates’.

Tras las presentaciones de rigor, los solteros fueron dirigidos a su mesa, donde pudieron conocerse un poco más a fondo. «¿Cuántos años tienes?», empezaba preguntando la soltera. Ante el silencio de Leo, Nailia soltó: «Vale, yo te digo. Tienes 64». «Has acertado», respondió el comensal, ante la cara de sorpresa de la masajista.

«¿Cuántos años tengo yo?», le preguntó acto seguido ella. A lo que él respondió: «62». «No, tengo menos. Tengo 52», le dijo la soltera. Una afirmación que no era creíble ni para la organización de ‘First Dates’, quienes la preguntaron: «¿Seguro? ¿De qué año eres?».

Nailia contestó: «Soy del 61». «Pues 52 años no tienes, tienes 62. ¿Por qué te has quitado 10 años?», le reprochó uno de los miembros del programa. A lo que ella respondió, entre risas, para salir del paso: «Es verdad, pero para todos tengo 52 años».

En la decisión final, Leo confesó que le gustaría seguir conociéndola. Por su parte, Nailia, aunque no le gustó ni su bigote ni que no le pagara la cena, aceptó también tener una segunda cita con Leo.