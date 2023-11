La fuerte insinuación de Alessandro Lequio sobre la ruptura de Chenoa traerá controversia

Alessandro Lequio no comprende cómo es posible que la ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas sea por un desgaste de la convivencia, por incompatibilidad de agendas o por la presunta existencia de terceras personas como así se ha apuntado en las últimas horas como posibles causas de la separación.

«Era un rumor que a mí sí que me había llegado. Es verdad que no se les veía juntos en muchas ocasiones, pero es cierto que a la prensa eso no le había llamado la atención porque nunca dejaron de tener vidas independientes. Él trabaja en un hospital, tiene turnos de fines de semana o de noche y Chenoa había hecho muchos planes sola o con amigas. Entonces, no parecía ser un indicativo definitivo de que la pareja estuviese pasando un mal momento», ha valorado Sandra Aladro.

«Cuanto se conocen, ya se conocen en esas condiciones, no creo que sea un elemento decisivo para esta ruptura en tanto en cuanto ellos ya sabían qué tipo de vida tenían», ha apuntado Isabel Rábago, restándole crédito a ese detonante. Acto seguido, Alessandro Lequio ha tomado la palabra con la braveza que le caracteriza.

«Lo de la mala suerte en el amor de Chenoa es agotador. Para mí lo que tiene es un problema de criterios a la hora de elegir pareja», ha sentenciado en primer lugar. «Con cinco años de noviazgo no puedes hablar de mundos distintos ni ritmos distintos porque has tenido tiempo más que de sobra para conocer su mundo y sus ritmos», ha añadido el colaborador.

«Y luego, en un año de matrimonio es muy difícil y muy raro que surjan terceras personas. Sí es así, esas terceras personas suelen estar ahí desde antes del matrimonio», ha llegado a insinuar Alessandro Lequio, que a menudo se define él mismo como experto en infidelidades de pareja.

«¿Según tú tener varias rupturas sentimentales con tus parejas es tener mala suerte en el amor? Yo lo veo de otra manera distinta. El hecho de haber tenido varias parejas sentimentales a lo largo de tu existencia demuestra todo lo contrario, demuestra que tiene suerte en el amor», le ha rebatido Joaquín Prat.

«¿Cómo? Suerte es tener una, que te dure y ser feliz desde mi perspectiva. Si tu emprendes un proyecto de vida con una persona y la vida os lleva por diferentes caminos es un fracaso», ha apostillado por su parte Isabel Rábago, que no estaba nada de acuerdo con las palabras del presentador del matinal de Telecinco.

«Yo lo que pienso es que la separación al año por incompatibilidades vale en un niñato que se casa de calentón, pero en unos señores cincuentones con cinco años de noviazgo no vale», ha terminado rematando Alessandro Lequio.