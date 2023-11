La demoledora sentencia de Mayra Gómez Kemp al nuevo ‘Un, dos, tres’ con TheGrefg

El pasado 19 de octubre, Twitch acogía el regreso del mítico concurso ‘Un, dos, tres, responda otra vez’ y lo hizo con la presencia en la alfombra roja de Mayra Gómez Kemp, la que fuera presentadora del veterano programa de TV, y que ahora, apenas unos días después, ha mostrado su «decepción» con este nuevo formato.

Alejandro Ibáñez, hijo de Chico Ibáñez Serrador, fue el encargado de dirigir una edición especial de este concurso que presentó TheGrefg en su canal, y en el que participaron seis influencers. Si bien también pudimos ver a importantes figuras que dejaron huella en el programa del pasado.

Teresa y Fernanda Hurtado fueron las Tacañonas, y en la alfombra roja vimos a Fedra Lorente, Miriam Díaz- Aroca o la propia Mayra Gómez Kemp. A las dos primeras también las vimos en las gradas del público. Sin embargo, de esta última no hubo imágenes. El motivo es que, tal como ha contado ‘La Razón’, la que fuese presentadora del ‘Un, dos, tres’ en los años 80, decidió marcharse al sentirse decepcionada por cómo se estaban haciendo las cosas.

Según ella misma ha contado, acudió tras la invitación de Alejandro, pero al llegar al plató se encontró con «una situación que no esperaba». Al parecer, siempre según su versión, la dejaron «en un rincón pasando frío«. Pidió un café que también estaba frío, y nadie le decía que tenía que hacer. «No tenían nada previsto. Y decidí marcharme. Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia», reconoce Mayra Gómez Kemp.

«Me extrañaría que se graben mas entregas», vaticina Mayra Gómez Kemp

Lo único bueno que se llevó de aquello, fue el reencuentro con compañeros de profesión, como las hermanas Hurtado. «Pero así no se puede volver, no había un guion coherente. Estuve allí tres horas y nadie me indicó mi cometido. Me extrañaría que se graben más entregas», opinó. Además, confiesa que se notó «la ausencia de Chicho Ibáñez Serrador, su sombra es muy alargada. El no dejaba que ni un solo detalle se le fuera de las manos. Era demasiado perfeccionista. El otro día me sentí muy decepcionada», concluye

Mayra Gómez Kemp no fue la única que mostró su malestar con esta nueva versión del mítico formato que en su día presentó. En las redes sociales también se sucedieron las críticas tanto contra el programa como contra el presentador, ya que ni este conocía bien la mecánica del concurso.

Los comentarios negativos fueron tantos que incluso Alejandro Ibáñez, su director, se vio obligado a hacer una serie de reflexiones en X, antes Twitter. «Repasando las críticas, buenas, malas y algunas destructivas, sigo aluciando que nos sigan comparando con la televisión lineal. Aquí un humilde servidor ha querido y ha conseguido, junto a TheGrefg, entretener a un público que la TV convencional ha perdido», comenzó escribiendo.

Tras lo cual lanzó una petición: «Yo sigo alucinando con que nos comparen con la TV convencional. Actualizaros un poco, por favor. Hay que arriesgar y ser creativos. Dejemos paso a la evolución, no hay que tener miedo. Todo el esfuerzo que usáis para criticar y destruir sueños, usadlo para mejorar vuestro mundo. Yo aprendo todos los días, y de aquí he aprendido mucho, así que volveré más grande y fuerte».