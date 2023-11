Joaquín Torres se deslengua contra el director de ‘Espejo Público’ y atiza a Ana Rosa

Desde que ‘Espejo Público’ fichó a Alberto Díaz, el que fuera director de ‘Sálvame’, para reforzar la parte de entretenimiento el programa de Susanna Griso se ha visto envuelto en varias polémicas. Una de las más sonadas la protagonizaron Pilar Vidal y Carmen Lomana. Otra derivó en que José Manuel Parada cargara duramente contra el programa. Y ahora ha sido Joaquín Torres el que ha explotado contra el espacio en el que colaboraba.

Nando Escribano revelaba este miércoles en su sección de ‘Espejo Público’ una lista de los colaboradores que más seguidores falsos o comprados acumulan en sus redes sociales. Y el que encabezaba esa lista era el arquitecto Joaquín Torres.

Este jueves, Joaquín Torres se presentaba en el plató y explotaba contra sus compañeros. «La televisión se ha llenado de personajes que no tienen oficio ni beneficio, nada más que venir aquí a hablar de los demás», empezaba diciendo. «Claro que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana, con Carmen Camila o cómo se llame esa niña«, sentenciaba al ser comparado con otras de las colaboradoras que habrían falseado sus seguidores.

«Esto es hacer espectáculo de los colaboradores, y asumo que con él, con Ruben, no lo vais a hacer, pero conmigo tampoco», terminaba diciendo Joaquín Torres levantándose del sofá y marchándose de ‘Espejo Público’ no sin antes mantener un fuerte rifirrafe con Susanna Griso después de que la presentadora se sintiera dolida por lo sucedido.

Joaquín Torres aprovecha su salida de ‘Espejo Público’ para cargar contra Ana Rosa

Después, Joaquín Torres ha querido manifestarse a través de su cuenta de Instagram con un comunicado en el que deja claro que abandona ‘Espejo Público‘ y arremetiendo contra su director, Alberto Díaz. Además, ha aprovechado para cargar también contra la productora de Ana Rosa Quintana.

«Me voy de Espejo público por dar información falsa sobre mi perfil de Instagram. Me voy por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace», empieza escribiendo el arquitecto en sus redes sociales.

«En contra de la opinión de mucha gente que me quiere, acepté con ilusión colaborar en ese programa pues soy muy fan de Susanna Griso, y además me apetecía mucho ayudar a competir contra la mañana de Telecinco, pues siendo la productora de Ana Rosa Quintana y siendo una persona que habría ayudado a Villarejo a intentar destruirme «mediáticamente» y personalmente tras el encargo de Susana García Cereceda, pues me hacía especial «ilusión» aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque de ‘Espejo Público'», prosigue diciendo sin pudor.

«Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión»

«Pero si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores va a ser que conmigo NO», sentencia Joaquín Torres en clara alusión a lo que sucedía en ‘Sálvame’ y sus artimañas para generar conflicto entre los colaboradores.

Finalmente, Joaquín Torres deja claro que este tipo de televisión no le representa. «Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión», concluye.