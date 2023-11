Ibai Llanos hace pública la oferta de trabajo de Telecinco y el porqué de su firme negativa

No se puede entender la carrera de Ibai Llanos sin su plataforma por excelencia, Twitch. Sin embargo, hace cosa de un año y medio el exitoso streamer estuvo a punto de dar el salto a la televisión tradicional de la mano de Telecinco. Así lo reveló el comunicador este martes en una retransmisión en directo con El Xokas. El presentador de ‘Kings League’ aseguró que Paolo Vasile le puso sobre la mesa una oferta de trabajo «muy top», pero también explicó los motivos que le llevaron a rechazarla.

Con el paso de los años, Ibai Llanos ha ido creando su monopolio en los nuevos canales de comunicación sin depender de los medios tradicionales. Con espacios como ‘Kings League’ en Twitch o eventos como ‘La velada del año’, el streamer se ha convertido en toda una eminencia en su sector. Es por ello que los intentos de ficharlo para la televisión convencional no se han hecho esperar.

Ibai Llanos ha destapado ahora que el mismísimo Paolo Vasile le puso una oferta sobre la mesa. «Vino con otro tío de Telecinco, y quería que hiciese entrevistas en Telecinco a gente muy, muy top», explicó el joven comunicador. A pesar de que la propuesta vino directamente del entonces aún consejero delegado de Mediaset, hubo una razón de peso por la que el presentador de Twitch no aceptó la oferta.

El motivo por el que Ibai Llanos rechazó a Telecinco

«Le dije que yo el tema de la tele no veía… pero imagínate la cantidad de dinero que tiene esta gente. No lo acababa de ver», explicó el organizador de ‘La velada del año’. Aseguró que le propusieron un formato de entrevistas cara a cara con estrellas internacionales de la talla de Cristiano Ronaldo. «Le dije que no me sentía muy cómodo y que era mucha responsabilidad», sentenció Llanos.

«No sabía si la televisión era mi medio, como para poder hacerlo», aseguró Ibai Llanos a su compañero streamer El Xokas. «Lo dejé pasar y al cabo de unos cuantos meses, Telecinco cambió de jefe, hicieron una reestructuración», explicó el comunicador recordando la salida de Vasile de Mediaset. Sin embargo, pese a su firme respuesta, se le presentaron más ofertas.

El intento de La Fábrica de la Tele de conseguir al streamer

La estrella de Twitch reveló también en el directo que La Fábrica de la Tele también intentó tantearle. «Me dijeron que fuese a ‘Sálvame’ y que presentara el programa que yo quisiera con quien yo quisiera, que le podíamos poner el nombre que quisieramos», explicó Llanos. Sin embargo, lejos de aceptar la oferta de presentar ‘Sálvame’, se mantuvo firme en su decisión de permanecer en los nuevos medios.

«Eso es lo último que yo haría pero porque no me pega nada, ni me siento cómodo ni la gente va a entender nada», sentenció el streamer. Sin ir más lejos, poco antes de su fin, ‘Sálvame’ invitó a Gerard Piqué y a su socio a que retransmitiesen en directo un programa de ‘Kings League’ desde el plató del programa, una oferta que también quedó en nada.

Lo que queda claro es que si Ibai Llanos no se hace con la pequeña pantalla es porque no quiere. Las ofertas no han parado de lloverle, y lejos de despreciarlas, el comunicador aseguró que está agradecido de que lo valoren profesionalmente. Sin embargo, no parece que presentar un programa en Mediaset esté en los planes de futuro del exitoso streamer.