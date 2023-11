‘GH VIP’ se enfrenta a una dura pérdida esta semana por quienes han sido los salvados

‘GH VIP‘ ha vivido este domingo un debate marcado por la salvación de hasta dos concursantes nominados. Cabe recordar que en esta ocasión han sido cinco los concursantes expuestos en el televoto, lo que habría motivado llevar a cabo una salvación doble marcada por la sorpresa de los espectadores al conocer el nombre de las dos salvadas.

«La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Carmen», ha dado a conocer Ion Aramendi. Visiblemente emocionada, la concursante ha abrazado a sus compañeros más afines. Al mismo tiempo, Carmen no ha dudado en agradecer su salvación y dedicársela a sus hijos. «No me lo creo, qué fuerte. Esto es imposible», ha reaccionado en un primer momento».

Visiblemente más tranquila, la propia Carmen Alcayde compartía su estupefacción al ser la primera salvada. «Te juro que hay otras veces que «ay pues seré yo» porque todos tenemos siempre inseguridades de que somos y luego dices «oye, alguna esperanza tienes de que seas», pero esta vez estaba súper tranquila diciendo «bueno, pues ya está o sea se salve quien se salve yo me voy a la expulsión». Pensaba que iba a ser Zeus o Laura», fueron las palabras empleadas por la concursante.

¡Carmen Alcayde se convierte en la 1ª salvada de la semana!



Laura Bozzo continúa en el televoto de ‘GH VIP’ y está en serio peligro

No ha sido la única salvación de la noche puesto que Ion Aramendi ha vuelto a contactar con la casa para sacar a un nuevo concursante del listado de nominados. Antes de dar a conocer el nombre, Ion ha hecho partícipe a la audiencia del cambio en las salvaciones respecto a la semana pasada. «No es Laura, se va a liar gorda en la casa. Ya lo sabéis, Laura está esperando aunque no lo diga ser la salvada y no es Laura», ha comentado.

Poco después, el presentador ha anunciado: «La audiencia ha decidido que el segundo salvado o salvada de esta noche sea Naomi». «Estoy en shock porque estaba ya montándome… Me parece muy fuerte, no me lo esperaba y no es falsa humildad», ha contestado la recién salvada. Ante ello, Laura Bozzo ha afirmado: «Yo lo dije claramente que esta vez no iba a ser salvada porque obviamente tenía muchos problemas con Jessica que es la favorita de la casa y con Luitingo. Toda la gente que los apoya me van a expulsar a mí».

En ese mismo punto, la todavía nominada no ha tenido reparo en hablar sobre una hipotética marcha de la casa: «No tengo ningún problema. Yo me voy el jueves tranquila y he cumplido mi sueño de estar acá dos meses. El público me ha apoyado». «Estoy feliz, estos dos meses han sido una auténtica maravilla y yo me despido siendo Laura Bozzo, la defensora de las mujeres. Orgullosamente me voy», ha vuelto a enfatizar la peruana.