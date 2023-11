‘Fiesta’ destripa una infidelidad de Álvaro de Luna a Laura Escanes detrás de su ruptura

Hace unos días saltaba a la luz la ruptura de Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna. Aunque a lo largo de este año de relación ambos se han mostrado muy felices juntos, parece que las cosas entre ellos no estaban bien y han decidido poner fin a su noviazgo de mutuo acuerdo.

Tras publicarse la noticia de la ruptura, Laura Escanes no ha dudado en hablar de su ruptura a través de su cuenta de Instagram. «En un capítulo del pódcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento… pero ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito», empezaba diciendo la influencer.

Pero lejos de quedarse ahí, Laura Escanes dejaba claro que pese a este final se queda con todo lo bueno vivido junto a Álvaro de Luna en este año de relación. «Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal… Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso… El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo«, sentenciaba la influencer.

Este miércoles, ‘Fiesta’ se hacía eco de la fotografía que compartió Laura Escanes este martes con motivo de Halloween tirando de humor al decir que su disfraz era un chándal gris como el que usó Chenoa cuando salió a hablar con la prensa tras su traumática ruptura con David Bisbal.

Laura Escanes disfrazada de Halloween. | Instagram

Amor Romeira señala la infidelidad de Álvaro a Laura Escanes

Pero además, Amor Romeira ha querido dar más datos sobre esta ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna y destapar las infidelidades del cantante. Y es que la colaboradora ha dejado caer que el cantante le fue infiel a su chica y Laura se habría enterado de todo gracias a las redes sociales.

«Si los mensajes los tenemos los que nos dedicamos al mundo del cotilleo de los ‘influencers’, también han llegado a Laura Escanes. Se dicen muchas cosas sobre este tema, a mí me ha llegado mucha información de que la relación se había roto a mediados de agosto y decidieron darse otra oportunidad para seguir intentando retomar esa relación para que funcionara», explicaba Amor Romeira.

Pero la colaboradora de ‘Fiesta’ daba un paso más allá al revelar el lugar en el que Álvaro de Luna habría sido infiel a la influencer. «Pero en ese proceso de reintentarlo, la información que me llegó a mí es que en un viaje a Bolonia, Álvaro de Luna estuvo muy cariñoso con otra chica. Esta información también me consta que la tiene Laura Escanes. Las informaciones que llegan es que ha sido desleal a la ‘influencer’«, añadía Amor.