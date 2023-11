El representante de Álex Caniggia larga el «pacto» detrás de su expulsión en ‘GH VIP 8’

Hace casi una semana que la casa de ‘GH VIP 8’ se ponía patas arriba con el abandono de Javier Fernández y las expulsiones disciplinarias de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo de madrugada tras una gran discusión entre Laura Bozzo y José Antonio Avilés.

Y aunque ‘GH VIP 8’ anunció que se conocerían los motivos de la expulsión tanto de Gustavo como de Álex Caniggia y se verían las imágenes de lo que sucedió durante la noche del miércoles, el reality terminó engañando a la audiencia y prefirió no emitir dicho vídeo de lo que ocurrió entre ellos.

Ahora, a la espera de conocer si Álex Caniggia formará parte de la repesca de ‘GH VIP 8’ que se activará este jueves en la gala que presentará Marta Flich; la expulsión del argentino ha llegado a la televisión de su país donde algunos han llegado incluso a asegurar que su abandono disciplinario tendría que ver con las malas audiencias y su sueldo.

«Lo que está pasando con Álex Caniggia es que él tenía un contrato muy muy alto y Mediaset no está pasando por su mejor momento. Mediaset decidió rescatar el programa y firmaron contratos altos a algunos famosos entre ellos Álex Caniggia. Viendo la baja audiencia que tenía el programa evidentemente que si Álex Caniggia ganaba el concurso como todo hacía indicar que iba a suceder había que sacar la plata de donde si el concurso no daba ese crédito. Con otros concursantes se pactó otra salida y aquí había que hacer algo», comenta el periodista español Roberto Antolín.

«¿Ustedes han visto el vídeo de la posible agresión? ¿Dónde está esa agresión? ¿Dónde está el vídeo?», se pregunta el periodista. «Entendemos que aprovecharon la situación para sacarlo», se escucha decir a otra colaboradora. «Evidentemente tenían que poner una excusa para deshacerse de los contratos más altos. No podían arriesgarse de que Álex ganara el programa», prosigue diciendo Antolín en ‘Socios del espectáculo’.

Y a la pregunta del presentador de si no cree que Álex Caniggia pueda volver a la casa, Roberto Antolín es muy claro. «No, os lo garantizo, os lo aseguro y os lo afirmo. Hago una apuesta. Todos los que salen de acá ya salen definitivamente. Quieren ahorrarse los contratos. Son cinco concursantes los que han abandonado pactando porque sus contratos no podían pagarlos», concluye el periodista español.

Mientras que el mánager de Álex Caniggia ha entrado en ‘Mañanisima’, otro programa de la televisión argentina para hablar de la expulsión disciplinaria del que era el gran favorito para la victoria. El mánager asegura que está pendiente de una reunión con la productora de ‘GH VIP’ porque están valorando si se puede o no se puede repescar a Álex. «Yo no soy muy optimista, es un tema de reglamentos, deberían romper el reglamento de ‘GH’. Pero es un clamor tan grande los que piden que vuelva Álex«, asevera.

Asimismo, el representante del argentino relata que él ha pedido ver las imágenes de la pelea que tuvieron Álex y Gustavo que motivó su expulsión. Sin embargo, la cadena y la productora no se las han dejado ver. «En realidad yo no he visto el video, la gente de ‘GH’ no lo quiere mostrar y no puedo contar con detalle lo que ha pasado», concluye.