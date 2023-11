El lapidario retrato que Jorge Javier se lanza a hacer de la princesa Leonor: «Una tortura»

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez ha publicado un nuevo post en su blog de Lecturas. A la espera de saber si volverá a televisión tras el fiasco de ‘Cuentos chinos’, el presentador sigue centrado en su faceta de colaborador de la revista publicando sobre todo y todos.

En esta ocasión, Jorge Javier ha querido exponer su visión sobre todo lo que se pudo ver la semana pasada durante la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Lo hace aprovechando que el pasado fin de semana estuvo en casa de su madre en Badalona y hubo una comida familiar en la que el tema de Leonor estuvo sobre la mesa.

«La conclusión es unánime: muy positiva. Pese a la simpatía que despierta la princesa no hay nadie en la mesa que se proclame monárquico. Lo bueno es que la muchacha no molesta. No así Victoria Federica o Froilán, quienes en este hogar de Badalona no provocan mucho entusiasmo. Y estoy siendo comedido, que conste. ‘A ellos les encantaría que les tuvieran que hacer la genuflexión, como a los Reyes’, se escucha decir en la sobremesa. Y cosas más duras que no escribo porque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento», cuenta Jorge Javier Vázquez.

Tras ello, el presentador cuenta lo que vio el día anterior a la jura al pasar por la sede de la Comunidad de Madrid. «El edificio de la Comunidad de Madrid estaba iluminado con los colores de la bandera de España. Ojalá un día esa Comunidad aparezca iluminada con los colores del arco iris, es lo primero que pensé. Pero vamos, eso me parece tan improbable como que Victoria Federica se convierta en una mujer simpática y educada», sentencia.

Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre la princesa Leonor

Sobre la princesa, Jorge Javier Vázquez no se puede contener. «En cuanto a Leonor, me quedé bastante frío. Puede que, incluso, sintiera pena por ella. Me parece una tortura tener que asistir a conciertos de música que ni te van ni te vienen, cenar con gente que no te interesa lo más mínimo, sonreír por obligación cuando estás rota por dentro por culpa de un desencanto amoroso», asevera.

«Irte a la cama pensando que a lo mejor no tendrías que haberle dicho a una amiga que ese presentador te parece un espanto. No poder compartir con nadie el desprecio que sientes hacia ese colaborador o esa colaboradora porque un día fue cruel con tu madre. Saber que no puedes tontear con nadie por WhatsApp porque el destino ha querido que un día tengas que ceñirte la corona de Reina de España«, añade Jorge Javier.

Por último, tras relatar de cómo ha podido hablar de todo este asunto con una amiga periodista, Jorge Javier Vázquez no duda en decir que cree que la princesa Leonor tendrá que enfrentarse a un referéndum. «Todo muy bonito, todo muy de cuento de hadas, pero me da la impresión de que a Leonor no le queda otra que enfrentarse a un referéndum sobre su futuro. Sería lógico y sano. Sobre todo, para ella», destaca el catalán.

En ese sentido, Jorge Javier aprovecha su experiencia en realitys para compararlo con los concursantes que piden su nominación para saber cómo les quieren fuera los espectadores. «Si yo fuera Leonor preferiría exponerme a vivir siempre con la duda. Además, ya que tiene que ir a óperas coñazo pues que al menos sepa que el pueblo está con ella, solidarizándose con el aburrimiento que provoca cualquier obra wag-neriana o similar», concluye.