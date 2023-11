El indigesto corte que David Bisbal asesta a una reportera de Ana Rosa: «Tienes que…»

David Bisbal se está empezando a hartar seriamente por las preguntas reiterativas sobre la ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas. Y no es para menos. Después de que su documental en Movistar Plus+ se haya convertido en un constante interés por resucitar el pasado, ahora el cantante almeriense está teniendo que enfrentarse a un asunto que no le compete.

Ya lo dejó suficientemente claro este lunes cuando fue preguntado por la prensa. «Hombre, no es mi tema, pero evidentemente yo siempre le deseo todo lo bueno a toda la gente, ¿vale?», respondió de manera breve pero muy contundente el artista en su llegada a Sevilla para los Latin Grammy.

Aun así, parece que a determinados medios todavía no le ha quedado clara la postura de David Bisbal y, nuevamente, volvieron a preguntarle por la noche en una celebración flamenca en le marco de esos Latin Grammy. Fue el caso de ‘TardeAR‘, pues Leticia Requejo, una de las colaboradoras del magacín de Ana Rosa Quintana, volvió a abordarle con el tema de la discordia.

«Ya está, de verdad, sinceramente, estamos aquí celebrando el flamenco y evidentemente yo hablo de mis cosas», trató de detener inicialmente. Pero ante la insistencia, David Bisbal tuvo que poner serio y cantar las cuarenta a la periodista. «Mira, yo entiendo que te hayan invitado a ti a un sitio de flamenco al que estamos homenajeando, pero evidentemente yo hablo de mis cosas, cariño mío, ¿vale? Y eso lo tienes que entender tú. Sé que tienes que hacer esta pregunta, pero yo hablo solo de mis cosas», sentenció el cantante. «Lo entiendo perfectamente», se oyó decir Leticia.

Por otro lado, otra de las exparejas de Chenoa a las que se le ha preguntado por la noticia es al actor Álex González, que ha asegurado que se ha enterado por la prensa de la ruptura y ha mandado este escueto mensaje de apoyo a la artista: «No lo sabía, la verdad. Lo siento, le deseo lo mejor».