El hijo de Bárbara Rey va directo al disparadero por lo que sí dice sobre Juan Carlos I

Joaquín Sánchez recibió este jueves a Bárbara Rey en ‘Joaquín, el novato’ para desvelar todos los secretos de la vedette en una íntima entrevista. Para ello, sentó a la mesa a dos personas muy importantes para la actriz, sus dos hijos Ángel y Sofía Cristo, que hablaron sin tapujos de cómo fue crecer entre tanta polémica. El hijo mayor, que no suele aparecer en televisión, aprovechó el espacio de Antena 3 para romper su silencio y cargar contra el rey emérito, que compartió una relación con su madre.

Pero antes de entrar en terreno de polémica, el gaditano no pudo evitar preguntarles por la serie de Atresplayer Premium ‘Cristo Rey’. «A mi me ha encantado, hay mucha ficción, pero es normal, porque si no no pueden cuadrarlo todo» anotaba el hijo de Barbara Rey. La serie narra la controvertida vida de la vedette y sus relaciones con el padre de sus hijos y algunos de sus amantes como Juan Carlos I, un nombre que no tardó en salir a relucir.

«Cuando me preguntan por el tema del rey, lo paso mal. No me gusta hablar de ello» expresó Sofía, además de reconocer que siente un gran alivio por que todo se sepa finalmente, y afirma que se podrían hacer «una saga de películas» con todo lo que queda por salir a la luz. Fue en ese momento cuando, su hermano mayor, Ángel Cristo, decidió cargar de forma mucho más dura contra el padre de Felipe VI.

El duro mensaje de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, contra el Rey Emérito

«Está muy bien que mi madre haya hablado, porque se portó muy mal con ella» reveló el mayor de los hermanos. «Ay Ángel, no» espetó su madre en un intento de frenarlo, pero su primogénito estaba decidido a hablar alto y claro por primera vez en mucho tiempo. «La gente no sabe lo que pasó y se tiene que ver. Esa imagen de campechano y de buena gente que tiene… No. es todo lo contrario». Joaquín defendió ante su madre las formas que estaba teniendo Ángel: «Lo dice como tu hijo que es» añadió el gaditano.

Si bien el tema del rey emérito era uno de los asuntos imposibles de obviar en una entrevista como esta, los invitados también hablaron de su padre, la relación con la vedette y los personajes de la serie. «Hay personajes que no han existido de esa forma, pero todo lo que les ocurre a mi madre y a mi madre está bien montado» confesó Ángel Cristo sobre la ficción de la vida de su madre.

Por otro lado, su hermana afirmó que ve la vida de su madre reflejada a la perfección, ya sea en la ficción protagonizada por Belén Cuesta y Jaime Llorente como en el documental ‘Una vida Bárbara’, también de la plataforma Atresplayer. «Es una historia muy real» afirmó la hija menor.

Sobre la inesperada aparición del mayor de los hermanos en la entrevista, el hijo de la vedette expresó su gratitud por ser invitado: «Cuando es algo así bonito, me encanta». Joaquín agradeció al hijo de la actriz y el domador por su presencia: «Gracias, en especial a ti, que sé que no te gusta mucho esto. Estamos en familia».